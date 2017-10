Új-Zélandon találták meg az Interpol által körözött magyar férfit

Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben találta meg egy új-zélandi lap azt a magyar férfit, akit csalás és magánokirat-hamisítás miatt köröz az Interpol – írja a Stuff, a hírt az Index szúrta ki. A lap szerint az Interpol körözésében Andras Istvan Schmidként szereplő férfit Andrew Schmidként is ismerik.

A Stuff azt írja, a 42 éves férfi feleségével és gyermekeivel él az országban, ahol saját cége van, korábban pedig egy belga söröző üzletvezetője volt Takapunában.

Felkeresték a férfit, aki azt mondta, hogy 10 évvel ezelőtt költözött Új-Zélandra, azt azonban tagadta, hogy köröznék a hatóságok. „Nem igazán tudom, miről van szó” – jelentette ki, hozzátéve, nagyon megrázta az eset. Ugyanakkor megerősítette, hogy az Interpol által közzétett képen valóban ő látható, de – mint mondta – a magyar hatóságok korruptak, és valamilyen hiba történhetett. Kitért arra is, hogy több rendőrségi ellenőrzésen is átesett, mielőtt megkapta volna az állampolgárságot Új-Zélandon, és még fegyvertartási engedélyt is kapott.

A Stuff azt írja, az új-zélandi rendőrség már kapcsolatba lépett a magyar hatóságokkal a férfi kiadatásával kapcsolatban.

Megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot azzal kapcsolatban, hogy meg tudják-e erősíteni az új-zélandi lap információit, kapcsolatban állnak-e az ottani rendőrséggel az ügyben, és milyen lépések várhatók. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.