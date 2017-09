Újrakezdték az étolajos pert

Szerdán újrakezdte a Fővárosi Törvényszék az úgynevezett étolajáfás büntetőügy tárgyalását.

A több mint két éve húzódó ügyben a Fővárosi Főügyészség „vesztegetést színlelve elkövetett befolyással üzérkedéssel” vádolja T. Viktor Andrást, aki a vádirat szerint 2014 májusában azt állította az amerikai tulajdonú étolajgyártó Bunge Zrt. lobbistájának, hogy kétmilliárd forintért el tudja intézni az étolaj áfájának csökkentését.

Az ügyészség által lobbistaként emlegetett személy egyébként egyben lapunk egyik szerzője, Torba Tamás, aki a Fórum Az Alapvető Élelmiszerek Áfájának Csökkentéséért nevű szervezet szóvivőjeként is dolgozott.

A lapunkban is publikáló közgazdász elmondása szerint ő az áfacsalás megszüntetésében próbált segédkezni.

Torba értesült elsőként az ajánlatról: a 2 milliárdos tétel fejében a vádlott felajánlotta, hogy kormányzati kapcsolatai révén elintézi: 27 százalékról 5 százalékra csökkenjen az étolaj áfája – és visszatartja egy konkurens cég 16 milliárdos, jogszerűen járó áfa-visszaigénylését is.

Nem kizárt azonban, hogy T. Viktor András bűnsegédként, egy eddig ismeretlen személy közvetítőjeként járt el az ügyben, és valós ajánlatot mutatott be: a csomag ugyanis sok, nagyon is konkrét pontot tartalmazott, a kétmilliárdos összeg nagysága pedig arra utal, hogy azt több vezető beosztású személy megvesztegetésére szánták. A vádlott arra is kitért, hogy a támogatást lepapírozva kell intézni, a kétmilliárd forintot egy ismert személyhez kötődő alapítvány vagy egy cég részére kellett volna kifizetni.