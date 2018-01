Unokázós csalót keres a rendőrség

December 16-án egy ismeretlen férfi Diósdon és Érden élő idős embereket hívott fel telefonon, és azt állította, hogy családtagjuk gépkocsival balesetet szenvedett és az okozott kárt a helyszínen azonnal rendezni kell. Azt kérte, hogy a lakásban lévő összes készpénzt és aranyékszert szedjék össze, amelyeket a későbbiek során átvesz tőlük. A férfi az egyik idős sértett házánál meg is jelent, majd – miután a nő nagyobb összegű készpénzt és aranyékszereket adott át neki – távozott a helyszínről – írja a Police.hu.

Az ismeretlen személyről grafikát is közzétettek. A férfi 35-40 év körüli, körülbelül 180 centiméter magas, 100 kilogramm testsúlyú, erős testalkatú, kerek arcú.

Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy akik a férfit felismerik, vagy tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkeznek, jelentkezzenek.

Ilyen módszereket vetnek be a csalók

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy az ilyen bűncselekmények elkerülése, megelőzése érdekében ne bízzanak meg a váratlanul jelentkező idegenekben, akár telefonon, akár személyesen keresik meg az érintetteket, és soha ne adjanak át pénzt vagy más értéket idegenek számára.

A rendőrség tájékoztatása szerint a leggyakoribb színlelt ok az szokott lenni, hogy

az unoka vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, és az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége,

az unoka vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni,

illetve a hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, és csak pénzért cserébe engedik szabadon.

A rendőrség kiemeli, hogy az ilyen esetekben azonnal ellenőrizni kell a hívás valóságtartalmát. A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak. Éppen ezért mindenkinek azt tanácsolják, hogy ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják, bűncselekmény gyanúja esetén pedig azonnal értesítsék a rendőrséget. Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát. Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, majd a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék.

Ha valaki mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, és az esetleges nyomok biztosítása céljából várja meg a rendőrök kiérkezését.