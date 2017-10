Vádat emeltek a Doneckben harcoló magyar szakadár ellen

Tiltott toborzás bűncselekménye miatt kell felelnie egy paksi férfinak, aki két évet töltött harcoló oroszbarát szakadárként a kelet-ukrajnai Doneckben.

A vádlott 2015 szeptemberében utazott ki a szakadár Donyecki Népköztársaságba, és idén szeptember 21-én tért vissza, de már a ferihegyi reptéren elfogták. Mint a Magyar Nemzet megtudta, a hatóságoknak egyszerű dolguk volt, a férfi korábban ugyanis maga jelentette be hazatérési szándékát a moszkvai magyar nagykövetségen azután, hogy értesült róla, itthon körözik.

A vádlott állítása szerint nem tudta, hogy illegálisan vesz részt a donecki harcokban – tudtuk meg a Tolna Megyei Főügyészségtől. Pedig szakadárokhoz való csatlakozás, sőt akár a harci kiképzésükben való részvétel is háborús bűncselekménynek számít. A 2014 tavaszán kikiáltott Donyecki Népköztársaság ugyanis nemzetközi megítélés szerint nem szuverén állam, nem számít nemzetközi jogi személynek. Hadserege így szövetségen kívüli fegyveres erőnek minősül, és a Büntető törvénykönyv szerint az is a toborzás bűntényét követi el, aki maga nem toboroz további fegyvereseket, csak csatlakozik hozzájuk – ezért akár öt év szabadságvesztés is járhat.

A férfi viszont kivette részét a harcokból, annyira, hogy tavaly február 23-án, az orosz honvédelem napján háborús kitüntetést kapott: úgy tudjuk, hogy eredményesen vett részt a donecki repülőtér birtoklásáért folytatott, 2016-ban kiújuló harcokban.

Bár a férfi önként hazatért, nem ő az egyetlen, aki magyar állampolgárként a donecki szeparatisták oldalán harcolt: több hír szólt már a Szent István Légió fegyveres magyar önkénteseiről, és nem megerősített információk szerint egy Zalka Máté Brigád nevű csoport is segítette az oroszbarát erőket.