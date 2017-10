Vádat emeltek a másfél éves unokahúgát cigarettáztató férfi ellen

Védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség egy 24 éves pesterzsébeti férfi ellen, aki még májusban a másfél éves unokahúgát cigarettáztatta – közölte a fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ibolya Tibor azt írta: a gyerek 22 éves édesanyját kiskorú veszélyeztetésével vádolják.

A vádlottak – akik testvérek – május 25-én a kislánnyal és másokkal együtt egy XX. kerületi lakásban voltak, a férfi ekkor egy másik büntetőeljárás miatt házi őrizetben volt.

A vádirat szerint a férfi az ölébe vett kislány szájába többször is betett egy égő cigarettát, miközben arra biztatta a gyereket, hogy a füstöt „tüdőzze le”. A kislány tiltakozott, fintorgott és mindkét kezével hadonászott.

Mindezt a sértett anyja végignézte, de semmit nem tett a történtek megakadályozására, az ügyészség szerint a nő a jelenlévőkkel együtt „szórakoztatónak tartotta testvére tettét”.

A jelenleg más ügyben előzetes letartóztatásban levő férfi a telefonjával rögzítette az egész cselekménysort, majd a felvételt megosztotta egy közösségi portálon, így az széles körben megismerhetővé vált.

A vád szerint ha a gyerek a cigarettába akár csak egyszer is beleszívott volna, akkor a légcsövébe, illetve a tüdejébe kerülő dohányfüst akár nyolc napon túl gyógyuló hörgőgörcsöt, asztmás rohamot is kiválthatott volna. Az ügyészség szerint a kislány hadonászó mozdulatai miatt fennállt annak a veszélye is, hogy égési sérüléseket szenved.