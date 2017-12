Védője szerint Tanyi György „kijelölt bűnös”

Habár a vád koronatanúja, Radnai László vallomása szerint ők is jelen voltak, amikor a budapesti éjszakai élet ökleként ismert Tanyi György szűk körben beismerte a Lakatos Csaba ügetőhajtó elleni, több mint húsz évvel ezelőtti merénylet elkövetését, a Fővárosi Ítélőtábla mégsem kíváncsi Csüllög Zsigmondra és Ferencsik Attilára. (Radnai, Csüllög és a Brazil becenéven ismert Ferencsik a 90-es évek magyar alvilágának és az olajügyekben is érintett cégnek, a ContiCarnak a jellegzetes figurái voltak.) A másodfokú eljárás első tárgyalási napja így – kihallgatásuk helyett – rögtön a perbeszédekkel és az utolsó szó jogán elmondottakkal kezdődött.

A most 52 éves Tanyi Györgyöt azzal vádolják, hogy 1996-ban a Fiumei úti sírkert felől egy 22-es kaliberű kispuskával háromszor meglőtte az Ügetőn tartózkodó Lakatost, életveszélyesen megsebesítve a maffiakapcsolatokkal rendelkező sportolót. Másod- és harmadrendű vádlottként két fiatalabb testvérét ültették a vádlottak padjára; őket a helyszín közelében a lövések után nem sokkal igazoltatták a rendőrök, ám akkoriban nem sikerült összefüggésbe hozni őket a bűncselekménnyel, és a rendőrség rövidesen lezárta a nyomozást.

Az eljárást 2014-ben indították újra, Tanyiékat mindenekelőtt Radnai vallomása alapján sikerült meggyanúsítani. Radnai László – akinek az utóbbi években több régi ügy kapcsán megeredt a nyelve – azt vallotta, hogy a merénylet estéjén egy találkozón maga Tanyi számolt be tettéről, a már említett conticaros férfiak jelenlétében. Utóbbiakat azonban sem az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék, sem az ügyet szerdán tárgyalni kezdő Fővárosi Ítélőtábla nem kívánta erről megkérdezni – a fővádlott erre vonatkozó indítványát elutasították.

A legidősebb fivér ügyvédje, Kadlót Erzsébet szerint azért, mert ügyfele „a kijelölt bűnös” az ügyben, s ezért

a mentő bizonyítékokat a bíróság módszeresen kirekesztette az eljárásból.

A védő emlékeztetett, Tanyinak a Brazillal kifejezetten rossz a viszonya, a nyomozás során Ferencsik mégis azt mondta – Csüllöggel együtt –, hogy nem volt olyan találkozó, amiről Radnai beszélt. A törvényszék azonban nem adott szavukra, Radnai verzióját fogadták el. Rajta kívül ketten tettek terhelő vallomást Tanyiékra; a védelem szerint nem ellenszolgáltatás nélkül.

„Ezek tisztességtelen emberek” – jelentette ki a bíróság előtt a rá terhelő vallomást tevőkről Tanyi György, aki maga is többszörösen büntetett előéletű (verekedésért nemrég ítélték jogerősen közel négy évre), de – mint mondta – embert nem ölne soha, mert az nála „emberileg, erkölcsileg kizárt”.

– Nagyon jó sportoló voltam.

Az éjszakában mindig megvédtem magam, de csak a fizikai erőmmel. Nem lőttem, nem szúrtam meg senkit.

– fogalmazott, hozzátéve, annak idején legálisan védett szórakozóhelyeket, viszont ennek révén tényleg kapcsolatban állt bűnözői körökkel. Aztán gyermeke született, és akkor – elmondása szerint – más életet kezdett; utána már csak az alkohol miatt keveredett balhékba.

A vádlott arra is kitért, „fáj neki”, hogy egy olyan ember megölésének kísérletével gyanúsítják, akivel előtte is, utána is baráti viszonyban volt, miközben az ügyészség máig nem tudja megmondani, mi lehetett a cselekményre az indíték: sem tartozás, sem vita nem volt köztük. Elhangzott korábban olyan feltevés a vád részéről, miszerint Portik Tamás érdekében állt a gyilkosság, de ezt bizonyítani nem sikerült, Portikot pedig szintén nem hallgatta ki a bíróság.

„Ha Tanyiról van szó, a bíróság is mindent megenged magának”

– hangoztatta védőbeszédében Kadlót Erzsébet, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy összeférhetetlen, a nyomozó hatósághoz szorosan kötődő fegyverszakértő véleményére alapozták a bűnösséget. A szakértőt a bíróság egyébként sem kérdezte meg azokról a töltényhüvelyekről, amiket a bűntett napján nem, csak másnap találtak meg a rendőrök a közben őrizetlenül hagyott helyszínen; ráadásul a védő szerint nem is egyforma méretűek – derült ki a perbeszédéből, melynek végén Kadlót elsődlegesen felmentést kért. Kijelentette, semmi nem köti ügyfelét a bűncselekményhez.

A harmadrendű vádlott Tanyi testvér az utolsó szó jogán azt emelte ki, korábbi büntetőeljárásaik is azt mutatják, ők hárman sosem követtek el együtt bűncselekményt.

Első fokon Tanyi György tizenegy, testvérei nyolc-nyolc évet kaptak. Az ítélőtábla januárban hoz másodfokú határozatot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.07.