Beérett a keleti nyitás

Románia miniszterelnöke, Mihai Tudose elképesztően nagy arccal állt bele a Rodrigo Duterte, Vlagyimir Putyin, Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump által fémjelzett macsó és lájkvadász politikai kommunikációba – a fentiekről példát véve minden skrupulus nélkül szolgálja ki a rá szavazó politikai szekta kemény magját, az egyszerű és tökös válaszokért lelkesedő emberi masszát, az erő kultuszától megrészegült tömeget, melynek tagjai képtelenek túllátni azon a realityélményen, amivel a fent nevezett gazemberek nap mint nap mulattatják és hergelik őket.

Románia miniszterelnöke, a Szocialista Internacionálé alelnöke azzal fenyegette meg a romániai közintézményekre székely zászlót tűző állampolgárokat, hogy a zászló mellé lógatja fel őket. Sajnos a nyugati politikusok tiltakozása egyelőre várat magára, érdekes módon senki sem hívta még össze az Európai Parlamentet, hogy vitát indítson Románia uniós tagságának felfüggesztéséről. Az európai baloldal jelenleg inkább azzal van elfoglalva, hogy Jézust transzgender személlyé nyilvánítsa, és hogy Catherine Deneuve-öt kirekessze az emberiségből, mert felhívta a figyelmet a #metoo-kampány visszásságaira meg az amögött húzódó genderideológia veszélyeire. Amíg a gendermozgalom meg nem oldja a százhetvennyolc egymástól különböző szexuális kisebbség alapvető emberi jogi problémáit, addig olyan apróságokkal, mint hogy a székelyek állnak vagy lógnak, egyszerűen nincs ideje foglalkozni. Még szerencse, hogy Románia miniszterelnöke nem a határt illegálisan átlépő migránsok akasztásáról beszélt, mert akkor az európai baloldal kénytelen volna a fenti fontos ügyeket pár órára félretenni. A Szocialista Internacionálé alelnöke azonban jól érzi, mely határok azok, amelyek biztonsággal átléphetőek.

Nagy szerencsénk, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a korrupt és képmutató brüsszeli bürokratáknak. Elsőként a szabad világ vezetője, Vlagyimir Putyin állt a székelyek pártjára, és hogy nyomatékosítsa felháborodását, egy könnyűdeszant-hadosztályt rendelt a Fekete-tenger partján fekvő novorosszijszki kikötőbe. Erdogan elnök gazdasági szankciókkal fenyegette meg Romániát, és a török flottát azonnali hatállyal a román partokhoz rendelte. Magyarország régi és hűséges barátja, Hszi Csin-ping újra megköszönte Orbán Viktornak, hogy milyen szolidárisak vagyunk a Kínai Népköztársasággal a klerikálfasiszta tibeti nép ellen folytatott élet-halál harcában, és jelezte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjeszti a székelyek ügyét. Még Trump elnök is szánt egy tweetet a helyzetnek, amely szerint a sunyi, banditaarcú románnak vigyáznia kell az okos Orbán Viktorral, vagy megnézheti magát.

Azerbajdzsánból egyenesen a baltás gyilkos üzent, aki boldogan gondol vissza a magyarországi évekre, és eszében sincs elfelejteni, milyen jó volt hozzá a magyar kormány. „Ez a balta addig segít és védelmez benneteket, magyarok, amíg csak élek!” – üzente népünk barátja az azeri állami tévében Bayer Zsoltnak és Bencsik Andrásnak. Az új magyar külpolitika, melynek alapjait Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor fektették le, végre beérett. Bár az oroszokkal és a kínaiakkal ápolt barátság gazdasági fellendülést nem hozott, bár elszigetelt bennünket Európa szerencsésebb történelmi fejlődésű régióitól, amikor azonban a magyar kisebbség kerül fenyegetett helyzetbe, a keleti nyitásnak köszönhetően végre vannak erős és befolyásos szövetségeseink. Az is most igazolódott be, hogy milyen igaza volt Gyurcsány Ferencnek és Orbán Viktornak, hogy nem engedték Romániát csatlakozni az Európai Unióhoz, míg az nem biztosít teljes körű autonomiát a székelyeknek. Ijesztő belegondolni, hogy a bölcsen kivívott autonómia híján, továbbá hűséges barátaink nélkül milyen kiszolgáltatottan állnánk szemben a román sovinizmussal.

Elitünk felelőssége és keleti szövetségeseink hűsége nyomán a történet nem is végződhetett másként: Románia miniszterelnöke kénytelen volt beadni a lemondását. A román elit és a román sajtó természetesen tagadja, hogy ez a magyarellenes incidens következménye volna, mi azonban pontosan látjuk: végre tisztelnek minket. Legfőbb ideje megköszönni, hogy Magyarországnak ilyen bölcs politikai elitje van, melynek tagjai mindig alázatosan szolgálják a nemzet érdekeit. Nincs más dolgunk, mint várni, hogy végre megalakuljon a Nagy Illiberális Unió a Sárga-folyótól a Dunáig, ahol végre ezeréves otthonra lelhetünk.

Külföld MN Kinevezték az ideiglenes miniszterelnököt Romániában Az akasztást emlegető Mihai Tudosét Mihai Fifor védelmi miniszter követi a poszton.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.17.