Népi köszöntő

Drága elvtársaink! Hamarosan összeül Népi Demokratikus Köztársaságunk legfőbb szerve, a Havi Hétszázezres Klub, melyben dolgozó népünk legbölcsebb és legbecsületesebb honfiúi és honleányai gyűlnek össze.

Első szavunk a tiszteleté Comandante Orbán Viktor előtt, akit népe rajongva szeret, és aki vezetőként is az a nyíltszívű és talpig becsületes fiatalember maradt, akit a rendszerváltás pillanatában a Hősök terén mindannyian szívünkbe zártunk. Az a tény, hogy az ország ilyen fényesen teljesít a brüsszeli imperialisták elleni harcban, hogy polgárait a munkaverseny ennyire boldoggá, törekvővé és termelékennyé teszi, és hogy demokráciánk világszerte ilyen elismert, elsősorban neki köszönhető. Ezen a választáson a magyar nép végre felnőtt nagyszerű vezetőjéhez, megértette a békeharc fontosságát, és a kertek alatt lopakodó sorosista háttérhatalom arcába nevetett. A kétharmados kormánytöbbség minden magyart megnyugvással tölt el aziránt, hogy amint az erkölcs, úgy a jog sem korlátozhatja többé Bölcs Vezetőnket abban, hogy új tőkésosztályt építsen, és az ellenséges ügynököket, cionista felforgatókat kiűzze az országból. Büszkévé tesz bennünket, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt a választók tömegeinek akaratából továbbra is jelen lesz az Országgyűlésben, hogy onnan őrizze és védelmezze a keresztény értékeket.

Gratulálunk a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak, Magyarország második legerősebb pártjának, az ellenzék vezető erejének! A dolgozó nép bölcsessége megkérdőjelezhetetlen, lelkünkben pedig nem halványul a remény, hogy négy év múlva újra divatba jön a Martens bakancs és a bomberdzseki, természetesen kipával és a kabát hátára varrt óriási Dávid-csillaggal – a Szegedi Csanádtól látott viseletet követve.

Minden tiszteletünk a Magyar Szocialista Párté, akik mertek igazán baloldaliak lenni, és olyan szociális ígéretekkel szolgálni a választóknak, amelyeket még a nagy Mao Ce-tung is megirigyelt volna. Karácsony Gergely hajszál híján megváltoztatta Magyarországot. Az osztrák és német burzsoák megnyugodhatnak: a Karácsony-kormány egyelőre nem vet ki rájuk harmincszázalékos vagyonadót, hogy teljesítse mindnyájunk közös jólétét célzó ígéreteit, ugyanakkor töretlenül reménykedünk, hogy négy év múlva már nem jut ugyanennyi kaviár és libamáj a főúri szalonokba! Bízunk abban, hogy Karácsony elvtárs programjának addigra már a tizenharmadik havi alapjövedelem is része lesz. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy továbbra is a szocialista párt a hazai baloldal vezető ereje, ahol olyan elképesztő mértékű az önkritika, hogy Karácsony Gergely még ez után a nagyszerű eredmény után is a párt további megújításán készül dolgozni. Karácsony elvtárs, kérjük, ne tegye! Pihenjen kicsit, ne hajtsa magát ilyen kíméletlenül! A hazának nagy szüksége lesz még erejére és munkabírására.

Az LMP újra bizonyította, hogy még egy mintaszerűen működő demokráciában is lehet más a politika: a többi pártnál is lehet erkölcsösebb és professzionálisabb módon szolgálni a választók érdekeit. Bízunk abban, hogy az állampolgárok 2022-ben ezzel a tapasztalattal gazdagodva esélyt adnak majd a Szél-kormánynak, mindössze a feminista tematikát kell hangsúlyosabbá tenni – jól látható, hogy ma ez foglalkoztatja igazán a magyar embereket. Legfőbb, hogy a párt ott van az új Országgyűlésben is – ez pedig valódi győzelem.

Gyurcsány Ferencnek tisztelettel, hálával és köszönettel tartozunk. Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció bátran kitartott elvei mellett, és nem léptette vissza jelöltjeit sem Budapesten a csekélyebb elutasítottságú LMP, sem vidéken az esélyesebb Jobbik jelöltjeinek javára – így garantálta népünk Bölcs Vezérének újabb kétharmados többségét, és ezért cserébe még egy ötszázalékos frakciót is vezethet. Gyurcsány Ferenc a baloldali politika főszereplője marad, ez pedig minden áldozatot megért. Népünk fellélegezhet: a hitvalló demokrata továbbra is nap mint nap megküzd a jogállamért.

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy elismerésünket fejezzük ki az Együtt párt frissen szerzett képviselői helyéhez az új Országgyűlésben, mellyel fényesen bizonyította, hogy a bátraké a jövő. Büszkeséggel tölt el bennünket a Momentum Mozgalom sikeresen meghódított állami támogatása, melyből, reméljük, számos közvélemény-kutatásra futja majd! Egyedül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt állami támogatását érezzük alaptalannak: mélyen elkeserít bennünket, hogy a választókorúak egy százaléka örömmel szemléli, hogy Soros-ügynökök viccet csinálnak a politikából.

Négy év múlva újra izgatottan várjuk majd eme nagyszerű pártoknak és politikusoknak a versenyét a ránk váró végső, mindent évtizedekre eldöntő küzdelemben. Addig pedig minden marad a maga nagyszerű kerékvágásában, hisz a néphatalom biztos lábakon áll, a képviselői juttatások és az azok mellé járuló extrák pedig kényelmes életet biztosítanak mindazoknak, akik nap mint nap oly elszántan küzdenek szeretett hazánkért, a virágzó és szabad Magyarországért.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.11.