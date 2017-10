A hazai gasztronómiai forradalom újabb fontos eseményét tartják a hétvégén a Tokaj melletti Tállyán: az első hivatalos, pontszerző, komoly pénzdíjjal jutalmazott nemzetközi barbecue-versenyt szervezik Magyarországon!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Adorján Máriusz szervező lapunknak elmondta: egy éve vették fel a kapcsolatot a világ első számú barbecue-szervezetével, az amerikai KCBS-sel (Kansas City Barbeque Society, vagyis Kansas Város Barbecue-társasága), amely nemzetközi versenyeket is szervez, és most először elhozza a rangos megméretést Magyarországra is. Erős mezőny gyűlt össze: a negyven versenyző csapat között szerepelnek Európa topséfjei is, mert ez a szezon utolsó versenye, így az itt megszerezhető pontok sokat jelentenek a végelszámolásnál. Négy kategóriában folyik a verseny: csirkét, sertésoldalast, sertéslapockát és marhaszegyet kell minél tökéletesebben elkészíteni forró füstös eljárással. Kétmillió forint a pénzdíj, így az erkölcsi siker mellé komoly anyagi elismerés is jár annak, aki a legjobban tud hatni a pontozóbírók ízlelőbimbóira, akik vakteszten kóstolnak. A szervezői feladatot ellátó magyarok egyébként versenyeznek is – nemrég a Nyárspolgár nevű csapatukkal a KCBS szlovéniai versenyén komoly eredményt értek el, megnyerve a marhaszegy kategóriát – van olyan európai profi topcsapat, amely évek óta jár versenyezni, de ebben a kategóriában még nincs első helye.

Máriusz szerint ugyan antigrillország vagyunk (főző nemzetként a magyarok a szabadban inkább bográcsban készítenek el dolgokat, mintsem faszénen grillezzenek), de a hideg füstölésnek azért vannak nálunk is hagyományai – kolbászt, szalonnát, egyéb húsokat szoktunk ily módon tartósítani. A műfaj az utóbbi években szó szerint berobbant Magyarországra, a szervezők megfogalmazása szerint a barbecue „korunk rock and rollja” lett.

A barbecue-verseny mellett a tokaji turizmus népszerűsítése is cél – a helyi szervezők gazdag kulturális programmal várják a fesztiválra a látogatókat. Péntek este Hobo lép fel Amerikai ima című Morrison-estjével, szombaton rengeteg gyerekprogram mellett utcazeneverseny lesz, de tállyai pincetúrát is szerveznek. A barbecue-verseny egyébként lezárt területét szombaton kétszer is megnyitják az érdeklődők előtt, de mivel ez a műfaj a lassú sütésről híres, a csapatok munkáit csak vasárnap délután lehet megkóstolni. Az efféle versenyek hagyományai szerint a zsűrizésre be nem adott húsokat ugyanis jellemzően kiosztják a versenyzők a nézők között. A Tállyára látogató vendégek viszont addig sem fognak unatkozni, mert nagyüzem lesz a bluesszínpadon, hogy aztán vasárnap délután ötkor az is kiderüljön, ki tudott a legjobban bánni a meleg füsttel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.13.