A Xanax is bekerült az öt leggyakoribb kábítószer közé Nagy-Britanniában

Nagy-Britanniában a drogok elleni küzdelemben új ellenség bukkant fel – írja a Hvg.hu a The Guardianre hivatkozva. A nálunk is közismert, sok háztartásban előforduló Xanax nevű gyógyszer a tinik körében lett népszerű, amelyet szorongások ellen alkalmaznak gyors, egyszerű megoldásként, a szer ugyanakkor kábítószernek is használható. Kutatások alapján már elmondható, hogy már az öt legközkedveltebb drog között tartható számon, hiszen akár az interneten keresztül is könnyen hozzá lehet jutni.

A problémával már a brit politikai körök is foglalkoznak, a munkáspárti Jonathan Asworth árnyék-egészségügyi miniszter szerint fel kell hívni a fiatalok figyelmét a szer veszélyes voltára, hiszen karácsonykor is több sokkoló kórházi esetet okozott. Olyanról is tudnak, aki aki 300 tablettát vásárolt a dark weben, majd az iskolában adta tovább. Ashworth azt is elmondta, hogy a kormány nagyobb kutatást is tervez arra vonatkozóan, hogy milyen hatást gyakorol a szer a serdülők életére.

A Xanax 20-szor erősebb a Valiumnál, addiktív szer. 2017 novemberében Lil Peep, a 21 éves rapper is Xanax-, illetve fájdalomcsillapító-túladagolásban halt meg Amerikában. Külön problémát jelent, hogy a szer „zombivá” teszi a használóját, akivel mindent meg lehet tenni, ráadásul később pedig amnéziaszerű állapotot eredményez.