Akár tizenhét évesen is lehetne vért adni

Akár már 17 évesek is adhatnának vért a kormány új elképzelése szerint, mellyel a vérellátó szolgálat főigazgatója, Dexler Donát is egyetért. Ugyan számukra szülői beleegyezés is szükséges lenne a véradáshoz, a bővítés valóban szükségesnek tűnik – írja a Világgazdaság pénteken –, hiszen 2017-ben 2900-zal kevesebben adtak vért, mint egy évvel korábban, a 2015-ös adatokhoz viszonyítva pedig több mint 4700-zal csökkent a donorok száma. Ugyanakkor a megfelelő betegellátás a napi 1600-1800 véradót feltételezi, ez körülbelül 400 ezer egység vért jelent.

Dexler Donát említette, hogy a donorok számának csökkenése ahhoz is köthető, hogy tavaly csupán 24 millió forintot költött kommunikációs kampányra az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), míg 2016-ban 17 millió forinttal többet fordítottak erre a célra. Az adott vért természetesen komplex vizsgálatnak vetik alá, ez alkalmanként 3700 forintba kerül.

Ahogy az egészségügyben máshol is, az OVSZ is betöltetlen álláshelyekkel küszködik: jelenleg 1250 alkalmazottal dolgoznak, és 45 üres álláshelyet tartanak számon.