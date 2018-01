Amikor a fiatal Áderre volt szüksége az országnak

Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az alaptörvényben rám ruházott felelősséggel – külön köszöntve az először szavazó fiatalok százezreit, és tisztelegve az első szabad választások emléke előtt –, a 2018-as általános országgyűlési választásokat április 8-ára írom ki – jelentette be Áder János köztársasági elnök, igazodva az általános várakozásokhoz. Az 1990-es választást az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) is megidézi mikroblogján, ahol a korabeli plakátokból, röplapokból közölnek – ma már kifejezetten megmosolyogtatónak tűnő képi világú –összeállítást.

A fiatal demokráciának szüksége van a fiatal demokratákra! – olvasható a szlogen a Fiatal Demokraták Szövetsége XVI. kerületi jelöltjének – Dr. Áder Jánosnak – fekete-fehér, gyászkeretes szórólapján, amelyet az OSZK Tumblr-e első helyen mutat be. A lap nagy részén csak a fehér papír látszik, csupán a közepén szerepel a jelölt szakállas, kissé fésületlen, de a kor NSZK-focistáitól beszivárgó divatja szerint tökéletesen középen elválasztott frizurájú portréja.

A szórólap hátterében, Deutsch Tamás portréja fölött a párt néhány választási ígérete is kivehető: „Megfelelő infrastruktúra nélkül nincs gazdasági fejlődés: fejleszteni fogjuk a telefon- és úthálózatot.” vagy „A fiataloknak lehetőséget, az időseknek biztonságot kívánunk adni. Támogatjuk a pályakezdő és családalapító fiatalokat, ügyelünk arra, hogy a nyugdíjak mindenkor biztosítsák az emberhez méltó élet feltételeit.” Az ezek mellett sok más, apró betűs célkitűzést szerepeltető szórólap láttán nem is az ígéretek naivitásán, inkább az információ mennyiségén csodálkozik az ember. Vajon a korabeli választók ezeket mind elolvasták? Ha igen, mi változott meg vizuális befogadóképességünkben mára, amikor a marketingtrendek lassan az utolsó betűket is száműzik a hirdetésekről?

Az MSZMP reklámanyaga Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

A Fidesz-szórólap legalább profi nyomdatechnikával, talán már számítógépek segítségével készült. Ugyanakkor például az MSZMP (tehát nem az MSZP, hanem a korábbi állampárttal nagyobb fokú kontinuitást vállaló párt) nem vett igénybe efféle szenzációhajhász fogásokat. Ők kézzel készítették el szórólapjukat, melyen az átlóban (természetesen vörös színnel) a párt rövidítésének betűi díszlenek, a fennmaradó sarkokban pedig ugyancsak kézzel (méghozzá nem avatott grafikusi kézzel) az ígéretek: „Csak ez a párt küzd a dolgozókért, a családokért, ÖNÉRT. Álljon mellénk, szavazzon ránk! Az ÖN pártja” (a hibás illetve hiányzó írásjeleket javítottuk).

Torgyán József szórólapja Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Ugyancsak az MSZMP mutatott be egy féloldalasan megpakolt teherautóról készült karikatúrát. A magyar címeres teherautó platójának jobb oldala meg van pakolva az „ellenzéki” pártok neveit tartalmazó papírlapokkal, közöttük „nacionalizmus” és „infláció” feliratú papírokkal, a bal oldala viszont szinte teljesen üres. A plakát felirata: „Vigyázz, felborulhat!” Nem állítjuk, hogy teljesen egyértelmű a plakát mondanivalója.

Az MSZP a gyerekeket „szólította meg”, amikor a gyermekét ölelő anya képe fölé a „Mondd a papának, hogy ő is a Szocialista Pártra szavazzon!” üzenetet írták. Az FKGP pedig a mátészalkai 9-es választókerület jelöltje, Torgyán József szórólapján a jelölt teljes élettörténetét felvázolta. Ebből kiderül, hogy ő volt a párt országos főügyésze, és diplomáciai pályára is mehetett volna, ha belép a pártba, de ő erre nem volt hajlandó. A programja lényege pedig nem más, mint a múlttal történő azonnali és radikális szakítás, illetve hazánk mielőbbi felvirágoztatása.

Az OSZK nem most először közölt az 1990-es választási kampányból származó nyomatokat, korábbi, ilyen témájú bejegyzéseik itt találhatók.