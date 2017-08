Családi tűzfészkek: megdöbbentően sok nőt gyilkol meg a párja

– Azért tettem, mert folyamatosan rajtam nevetett – indokolta borzalmas tettét a Utah állambeli Kenneth Manzanares az FBI-nak. Felesége, akivel három lánygyereket neveltek és 17 éve voltak házasok, holtan feküdt a Princess Cruises óceánjáró hajó egyik kabinjában. Olyan erős ütés érte a fejét, hogy azonnal meghalt.

Miután megölte a feleségét, Manzanares megpróbálta őt a tengerbe dobni, de a hajó utasai megakadályozták. A nő holttestét lányai is látták, akik szüleikkel vakációztak az Alaszkába tartó járaton. Állítólag sikítva rohantak végig a fedélzeten, és segítségért kiabáltak.

Manzanaresék borzalmas története a legutóbbi, ami bekerült az amerikai sajtóba. Pár nappal később pedig napvilágot látott az a kutatás is, amit az amerikai népegészségügyi hivatal végzett. A Centers for Disease Control and Prevention (vagyis az egyebek közt a katasztrófafilmekben is sűrűn felbukkanó CDC) 2003-2014 közötti halálozási adatokat vizsgált, összesen 10018 gyilkossági esetet, amelyben nő volt az áldozat. A statisztikákból az derült ki, hogy 55 százalékban családon belüli erőszak állt a gyilkosság mögött. Ami pedig még meghökkentőbb: ezek 93 százalékában az aktuális vagy korábbi szerelmi partner volt az elkövető.

A kutatást azért is tartotta fontosnak a szervezet, mert szerettek volna rávilágítani, hogy a sorozatokban látható elmebeteg erőszaktevő, aki idegen nőkre vadászik, mindössze az esetek 16 százalékáért felelős. Sokkal többször olyasvalaki a tettes, aki közelről ismeri az áldozatot.

Az adatokból az is kiderül, hogy az esetek harmadában a pár hosszasan vitázott azelőtt, hogy a tragédia bekövetkezett, és hogy tizenkét százalékban a féltékenység volt a tett mozgatórugója. Ennél még szörnyűbb adat, hogy a női áldozatok tizenöt százaléka várandós volt, amikor kioltották az életét.

A családon belüli erőszak halálos áldozatainak többsége továbbra is nő, a gyilkosság áldozatául eső férfiaknak 5-7 százaléka leli halálát partnere kezei által.

A központ szerint azon kívül, hogy az orvosoknak további tréningeket kellene tartani, hogy felismerjék az áldozatokat, nem ártana a fegyvertartást is jobban szabályozni. Mert igaz ugyan, hogy ha valakit erőszakos cselekedetért elítélnek, nem vásárolhat új lőfegyvert, de a jelenlegi törvények nem tiltják, hogy a korábban szerzettet megtarthassa.

Az unióban sem jobb a helyzet

Az Európai Bizottság minden évben közzéteszi akciótervét a családon belüli erőszak megfékezésére. Ehhez egy korábban készült, 28 országot vizsgáló, átfogó felmérést is csatolnak, amelyből az is kiderül, hogy minden harmadik európai nőt ért már valamilyen fizikai, pszichológiai vagy szexuális abúzus. Mindennek kontextust ad az az adat is, mely szerint minden ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol az apa kezet emelt az anyára.

Egy 2013-as WHO jelentés még súlyosabb számot közölt: naponta 18 nő lesz gyilkosság áldozata unió szerte, ebből tizenketten családon belüli erőszak miatt lelik halálukat.

A magyarországi adatok ugyan nem a legfrissebbek, de a Patent és a NANE nővédő egyesületek szerint még mindig aktuálisak. A meggyilkolt nőknek itthon több mint felét férjük, volt férjük vagy élettársuk ölte meg. A rendőrség adataiból kiolvasható például, hogy 2009-ben a megölt nők 51,2 százalékát (43 főt), másik rendőrségi forrás szerint 76 százalékát (64 főt) ölte meg a partnere.

A KSH számai szerint 2011-ben közel 6400 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet regisztráltak, amelyek közül közel százat tett ki az emberölések száma, az összes eset 1,5 százalékát. Az adatsorokból az is kiderült, hogy minden harmadik esetben a szülő, a nagyszülő, gyerek vagy az unoka volt a sértett.

Mindig nagy vita kerekedik abból, hogy a nők vagy a férfiak erőszakosabbak-e a családban. A kérdésben általában női jogvédő szervezetek és Tamási Erzsébet kriminológus szoktak egymásnak feszülni. Utóbbi ugyanis azt állítja, legalább annyi a férfi áldozat, mint a nő. – A családon belüli erőszak általában kifejezetten kölcsönös, olyan konfliktusból fakad, amelyet valamiért nem tudnak megoldani. Ebben a helyzetben általában a nők húzzák a rövidebbet, mivel fizikailag gyengébbek, de sokszor a férfiakat is bántalmazzák, nem is akárhogyan – nyilatkozta Tamási egy korábbi, az Origón megjelent interjúban.

Ráadásul igen nagy a látencia is. Továbbra is többen vannak azok, akik félelemből vagy más okból nem jelentik, ha családtagjuk kezet emel rájuk.

Férfiak elleni nemi erőszak Zsarolással vagy fenyegetéssel kényszerítik a nők a férfiakat szexuális aktusra – ez derül ki egy brit kutatásból. A Dr. Siobhan Weare által vezetett felmérésben 154 férfi vett részt, akiknek többsége nem tett feljelentést erőszaktevője ellen. Ők arról számoltak be, hogy legtöbbször a kapcsolat megszakításával zsarolták őket, illetve azzal fenyegették meg, hogy ha nem teljesítenek, hazugságokat terjesztenek majd képességeikről. Voltak, akik a testi erőre hivatkoztak, miszerint a nő leszorította őket, és úgy követett el erőszakot. A férfiak 80 százaléka nem mondta el soha senkinek azt, ami történt vele.

Ha segítségre lenne szüksége: Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat ingyenes segélyvonala: 06-80-20-55-20 (00.00- 24.00 óráig). NANE Egyesület (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Tel.: 06-80-50-51-01 (18.00-22.00 óráig, szerda kivételével) illetve Stop Férfierőszak (Tel.: 061-344-38-02 - Csütörtök 18.00-22.00 óráig)