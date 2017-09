Egyre több olasz városnak van elege az utcai alkoholfogyasztásból

Ha este hét körül átsétálunk bármelyik olasz város központján, meglepő látványban lesz részünk. Minimum egy, de inkább több helyen kisebb-nagyobb csoportokba verődve tömegek fognak ácsorogni az utcán, pohárral a kezükben, nagyon mély beszélgetésekbe merülve. Aki nem tudja, miről van szó, esetleg közelebb megy, hogy megnézze, hátha valami híresség miatt alakult ki tömeg, talán ingyen osztanak valamit, vagy esetleg megnyitó van. Igazából csak egy teljesen hétköznapi estéről van szó, az aperitivo hagyományának megfelelően a bárokban vagy inkább azok bejáratánál a munka után és a vacsora előtt az olaszok megállnak egy laza koktélra vagy egy pohár borra nassolással körítve. Hétvégén és főleg a nyári melegebb estéken ezek az aperitivók meghosszabbodnak, és nemcsak az olaszok, de a turisták is előszeretettel iszogatnak az utcákon. Néhány helyen kifejezetten csak egy kis bódé áll, ahol kiadják az italokat, és az emberek a tereken, parkokban „foglalnak helyet”. Az eredmény hangzavar, gyakran részeg bajkeverők és nagy szemét az utcákon.

Milánóban, a Naviglio negyed környékén rengeteg aperitivós hely található, és mivel ez a város egyetlen vízforrása, esténként szívesen kiülnek az emberek beszélgetni. A lapunknak nyilatkozó Beppe nem este veszi a Naviglio partja felé az irányt, hanem a reggeli órákban próbál arra futni. „Az első kilométer a legnehezebb: tiszta szemét az út, iszonyú a bűz, és nemegyszer elég veszélyes, mert kerülgetni kell a törött üvegeket” – szögezte le. Rómában szintén problémát okoz az eltúlzott éjszakázás. A nyugdíjas Anna a város egyik kedvelt éttermi és éjszakai negyedében, a Trasteverén lakik, és keserűen nyilatkozott: „Belefáradtam, nagy a hangzavar, éjszaka többször összerugdosták a kapumat részeg fiatalok, nem lehet nyugodtan lenni.”

A nyár elején az első drasztikus lépésre pont az olasz főváros polgármestere szánta el magát. Virginia Raggi (M5S) bejelentette, hogy nemcsak a már szokásos alkoholárusításnak szab határt, de annak fogyasztását is korlátozza, legalább október 31-ig. A rendelet értelmében este tíz óra után csak műanyag pohárban lehet a folyadékokat tárolni, éjfél után nem lehet alkoholt fogyasztani az utcákon, és hajnali kettő és hét óra között már a bárokban és éttermekben is tilalom lép életbe. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, a bírság akár háromszáz euróig is elmehet. Róma hatására sok egyéb város bevezette a korlátozást, főleg azon önkormányzatok, ahol szintén az Öt Csillag Mozgalom van hatalmon, így mutatva ki egyetértésüket a sokat kritizált Raggival. Ilyen például Torino, ahol Chiara Appendino polgármester rögtön követte kolléganője példáját, amire igencsak szükség volt a BL-döntős torinói tömegpánik tragikus kimenetele után. Ugyanakkor a balközép által vezetett Milánó megengedőbb volt: csak a 21 fok feletti és az üveges italok árusítását korlátozták a nagyobb tömegeket befogadó helyszíneken, mint például a San Siro-stadionban.

A közvélemény megoszlik a kérdést illetően. Még azok is, akik a hangoskodás első számú elszenvedői, a helyi lakosok, mint Anna, nem hiszik, hogy a korlátozás hathatós eredményeket hoz. „Az igazi baj a neveléssel van, a mai gyerekek bármit megengednek maguknak, nincsenek korlátaik, és unalmukban a végletekig mennek, mert így érzik magukat valakinek” – nyilatkozott keserűen Anna. Egy római fiatal, Tommaso szerint a szabadságukat korlátozza a rendelkezés: „Normális keretek között persze, de továbbra is találkozni fogok a barátaimmal a szokásos bárunknál egy aperitivóra. A szabadságunk korlátozása helyet inkább azzal kellene a városvezetésnek foglalkozni, hogy legyen elég szemetes, ahová az üres poharakat dobjuk és megfelelő takarítás az utcákon.” A bárosok és étterm-tulajdonosok szerint sem ez a megoldás. A több mint 20 éve a vendéglátóiparban dolgozó Maurizio szerint az elmúlt években Rómában boldog-boldogtalannak engedélyeket adtak mindenféle bárok nyitására, ahol nincs semmiféle ellenőrzés, hogy van-e engedélyük például röviditalt árulni, így az alkoholárusítás is korlátlan.