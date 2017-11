Elvégezték az ötszázadik szívátültetést Magyarországon

Elérkeztek az ötszázadik szívtranszplantációhoz Magyarországon, a Semmelweis Egyetemen (SE), a műtéttel egy végstádiumú szívelégtelenségben szenvedő, 24 éves férfi életét mentették meg. Az intézmény kedden az MTI-nek azt írta, december 3-án lesz ötven éve, hogy az eljárást alkalmazzák a világ kardiológiai centrumaiban. Elsőként Christiaan Barnard sebész végzett a világon sikeres szívátültetést a dél-afrikai Fokvárosban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Magyarországon pedig 25 éve a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján végezték el az első sikeres szívtranszplantációt. Az első sikeres magyar szívátültetést Szabó Zoltán professzor a városmajori szívklinikán végezte el. Majd 2008. október 8-án idősebb Hartyánszky István professzor gyermek esetében is sikeres szívtranszplantációt hajtott végre a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben.

Mint írták, az ötszáz műtét közös érdem a Gottsegen-intézettel, ahol a többi között a gyermek-szívtranszplantáció is zajlik, és ahol az elmúlt évek során 45 ilyen beavatkozás történt. Merkely Béla, az SE klinikai rektorhelyettese tájékoztatott arról is, hogy a további 455 műtétet az egyetem városmajori klinikájának orvosai végezték el.

Az utóbbi évek eredményeiről szólva Merkely Béla elmondta, létrehoztak egy transzplantációs intenzív osztályt, Magyarország csatlakozott az Eurotransplanthoz, és elindult a nemzetközi szintű műszívprogram is. Mindezeknek, valamint a városmajori szívklinikán végrehajtott infrastrukturális fejlesztésnek is köszönhető, hogy az utóbbi öt évben annyi szívtranszplantációt végeztek a klinikán, mint az azt megelőző húsz évben együttvéve; csak a múlt évben 51, míg az idén eddig 46 magas technikai igényű, összetett feladatot hajtottak végre. Megemlítette azt is, hogy a városmajori klinika az európai centrumok rangsorában a második, és világviszonylatban is benne van az első tízben.

A rektorhelyettes hozzátette: a sikeres felnőtt-szívátültetési program feltétele a megfelelő humánerőforrás: a szívátültetés előkészítésében, a műtét elvégzésében és az utókezelésben tizenhat kardiológusnak, nyolc szívsebésznek, hat aneszteziológusnak és nem utolsósorban több mint hatvan szakasszisztensnek van meghatározó szerepe. Munkájuk eredményeként a szívátültetés a magyar egészségügy sikerágazata lett – mondta a rektorhelyettes.