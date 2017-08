Gyerekkel a taxiban, ülés nélkül

Egyáltalán nem lehetetlen autó nélkül élni, pedig az utcára kilépve, vagy a lakótelepeken össze-vissza parkoló járművek között szlalomozva úgy tűnik, mintha mindenkinek legalább kettő lenne belőle. Vannak azonban alkalmak, amikor nagyon is jól jönne egy – főleg ha kisgyermek van a családban. Mondjuk gyorsan orvosi ügyeletre kell menni, vagy egy nagyobb, önmagában fárasztó utazás előtt eljutni a repülőtérre, a vasútállomásra.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kézenfekvő megoldásnak tűnik ez esetben a taxi. Egyrészt saját gyerekülést tartani a szekrényben ilyen alkalmakra még mindig olcsóbb, mint autót vásárolni, bár a tapasztalatok szerint általában elhúzódó beszerelés ideje alatt már ketyeghet a taxióra. Meg hát nem is mindig kézenfekvő – például egy nyaralásra indulva – magunkkal cipelni a gyerekülést. A taxitársaságok is felismerték a dilemmát, ezért ma már több cégnél is elérhetőek gyermeküléssel rendelkező kocsik. A kismamablogok visszatérő témája azonban az, hogy az ilyen taxik nehezen érhetőek el, és gyakran még akkor sem ilyen jármű érkezik, ha hangsúlyozottan olyat rendeltek.

A 6X6 Taxi és a Taxi 2000 üzletágvezetője, Fárbás Tibor ezzel kapcsolatos kérdéseinkre válaszolva elmondta: BabySafe programjuk keretében összesen huszonhárom autót láttak el gyereküléssel. „A nap bármely szakában elérhetők az autók, de célszerűbb előzetesen leadni a megrendelést, mivel a megnövekedett megrendelői igényeket is ki kell szolgálnunk” – írta. A saját ülések kapcsán elmondta, ezeket természetesen lehet használni, a taxióra pedig a beszereléstől függetlenül a fuvar megkezdésekor, illetve az előrendelt időpontban indul.

Fárbás kiemelte, hogy a BabySafe programmal a cég jó példát kíván mutatni, ugyanis a KRESZ szerint a taxikban egyáltalán nem kötelező biztonsági gyermekülésbe ültetni a gyerekeket, ahogy a taxisnak sem kötelező bekötnie magát. Utóbbira az az indok, hogy a taxisokat megtámadhatják, és lehet, hogy menekülniük kell. Előbbire az, hogy a buszokhoz, mentőkhöz hasonló a helyzet: nem várható el, hogy a taxisnál mindig legyen gyerekülés. A többi példától eltérően azonban a taxi mégiscsak személygépkocsi, tehát egy baleset esetén ugyanolyan hatások érik a benne ülő felnőtteket és gyerekeket.

Az abszurdnak tűnő szabályozás nem magyar sajátosság, világszerte találni rá példákat. A megoldás a praktikum szempontjából talán érthető, de egyébként nehéz ésszerű magyarázatot találni rá. Az egyértelműen veszélyes megoldást az internetes fórumok kommentjei alapján ettől függetlenül sokan veszik igénybe.

Deli Kálmán közelekedésbiztonsággal foglalkozó szakértő szerint egyértelműen rosszul teszik, akik így döntenek. „Jogilag lehetséges, de egyértelműen veszélyes” – mondja. A részletesen szabályozott gyermekbiztonsági rendszerekre éppen azért van szükség az autókban, mivel a biztonsági öveket a felnőttekre méretezik, egy ütközés során tehát a gyerekeket nem úgy védi, ahogy arra szükség lenne. Deli szerint a taxisok ugyan valóban vezethetnek biztonsági öv nélkül, de ez is roppant kockázatos.