Hárommilliárdba kerülnek a dohányosok a magyar gazdaságnak

Valószínűleg mindenki emlékszik az indonéz Aldi Sugandára. Ha nem is a nevére, de a róla készült fényképre minden bizonnyal. Ő volt az a kétéves kisfiú, aki három doboz cigarettát szívott el naponta.

Aldi most már nyolcéves és túl van a leszokáson. – Nagyon nehezen tettem le a cigit, ha nem dohányoztam, szédültem – mondta a CNN-nek a fiú. – De most már minden jó, boldog vagyok, és a testem is friss.

A láncdohányos gyerekről készült képeket és videókat több millió ember nézte minden bizonnyal halálra vált arccal. Jött a magától értetődő kérdés: milyen szülő az, aki ezt megengedi?

Aldi Suganda volt az a kétéves kisfiú, aki három doboz cigarettát szívott el naponta CBS

A fiú anyja, Diana a CNN-nek azt mondta, csak azért engedte, mert fia óriási hisztiket csapott és kárt tett magában, ha nem adott neki cigarettát. A fejét a falnak ütögette, amíg anyja vissza nem adta a dobozt.

Mondhatnánk, hogy Aldié egy kirívó eset, de sajnos nem az. A CNN szerint 267 ezer gyerek dohányzik rendszeresen Indonéziában.

Diana tudni véli, hogyan szokott rá fia a cigarettára. A nő egy dél-szumátrai piacon árul zöldségeket, a munkába pedig Aldi is elkísérte. Szerinte az ott lévő gyerekek és felnőttek tanították meg dohányozni, körükben ez megszokott és menő.

Nálunk ez nyilván elképzelhetetlen kifogás, de Indonéziában elég valószínű. Itt található ugyanis a legtöbb dohányos férfi a világon, amiben minden bizonnyal nagy a szerepe a cigarettareklámok szabályozatlanságának és a termékek alacsony árának (egy 12 szálas dobozt már 1 dollárért lehet kapni).

Ha a dohányzó férfiak számát nézzük, Indonéziát Pápua Új-Guinea és Oroszország követi. A negyedik helyen Kína áll.

Férfiak dohányoznak, miközben egy hatalmas kivetítőt néznek Hongkongban Fotó: Samantha Sin / AFP

Visszatérve Aldi esetére, a kisfiúnak évekbe telt, mire az ország egyik legelismertebb gyerekpszichiáterének köszönhetően leszokott a dohányzásról. A kúra bár hosszú, de sikeres volt, ám ekkor egy új probléma merült fel. Aldi a dohányzást kényszerevésre váltotta fel, és annyira elhízott, hogy túlsúlya is az egészségét veszélyeztette. Így újabb egy évbe telt, mire Aldi egészséges, jól tanuló és sportos gyerekké vált.

Szakértők szerint két oka van annak, hogy ennyire sok gyerek dohányzik Indonéziában és a világ megannyi más országában. Egyrészt a szülők tudatlansága, mivel sokuknak fogalmuk sincs a dohányzás káros hatásairól. Másrészt pedig a már említett szabályozatlanság: a férfias férfi – mint régen a cowboy Marlboro man – a reklámban dohányzik, és a nagy sport- vagy zenei rendezvények főszponzorai között is számos dohánycég akad, köztük például a Philip Morris International. A céget megkereste a CNN, és válaszukban azt mondták, ők mindent megtesznek, hogy „iskolák 100 méteres körzetében ne legyenek hirdetéseik”, de persze hiba bármikor csúszhat a rendszerbe.

Marlboro man figurája a berlini Philip Morris-iroda tetején Fotó: Soeren Stache / AFP

Mindez persze hiába, ha a nagyon olcsó cigarettát viszont gondolkodás nélkül eladják az árusok a gyerekeknek. Nem is kell, hogy sok pénz legyen náluk, vannak olyan boltok, ahol nemcsak dobozt, de akár egy szálat is lehet venni pár centért.

Kétbillió dollár

A 2017-es dohányzásmentes világnap alkalmából hozták nyilvánosságra a Tobbacoatlas.orgon, hogy mennyibe is kerül a világgazdaságnak a füstölés. A kétbillió dolláros összeg harminc százaléka a dohányzás hatásainak közvetlen költsége, azaz a betegségek kezelése. Nigar Nargis, az Amerikai Rákkutató Intézet munkatársa szerint ez az összeg a világ gazdasági kibocsátásának két százaléka, amit sokkal hasznosabb dolgokra, oktatásra és az egészségügy fejlesztésére lehetne befektetni.

Hazánkban 12 millió dollárra (több mint hárommilliárd forintra) rúgnak a dohányzás okozta költségek. Romániában ez 14,9 millió, Ukrajnában 12,9 millió, Ausztriában pedig 8,5 millió. A legnagyobb összeg az Egyesült Államoknál szerepel, 531 millió dollár, ezt követi Indonézia 196 millióval, majd Oroszország 153 millióval.

A Tobacco Atlas a jelentés mellett a dohánytermékek adójárulék-emelését említi mint a leghatásosabb leszoktató módszert.

És ami a hazai fiatalságot illeti, részletes képet kaphatunk a dohányzási szokásokról az idén nyilvánosságra hozott Nemzetközi ifjúsági dohányzásfelmérésből (Global Youth Tobacco Survey). A tavalyi év adataiból dolgozó kutatás 7., 8., és 9. osztályos gyerekeket vizsgált. Ebből az derül ki, hogy a magyar gyerekek 75 százaléka nem dohányzik, de 32 százalékuk már cigarettázott életében. Tizenkilenc százalék az alkalmi dohányzó és öt százalékuk naponta dohányzik.

Ezen belül kilenc százalék otthon cigizik, 21 százalékuk pedig nemzeti dohányboltban vásárolja a cigarettát. A felmérést egyébként a WHO az amerikai CDC-vel karöltve 1998-ban indította útjára.

A magyar gyerekek tizenkilenc százaléka alkalmi dohányzó és öt százalékuk naponta dohányzik Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Magyarországon egyébként folyamatosak az intézkedések a dohányzás visszaszorítására. A dobozokon szereplő elrettentő képek, a nemdohányzó helyek és helyiségek, illetve az áremelés mellett nemrég megjelentek az egységes csomagolásban forgalomba hozott cigaretták is, amelynek lényege, hogy a doboz külső és belső felülete nem tartalmazhat semmilyen díszítőelemet.

– Az egységes csomagolás lényeges keresletcsökkentő intézkedés, amely ront a dohánytermékek vonzerején, fékezi azt, hogy a dohánytermékek csomagolását reklámok és promóciók formájában is felhasználják, korlátozza a csomagolás és címkézés megtévesztéseit, továbbá növeli az egészségvédő figyelmeztetések hatékonyságát. Az egységes csomagolás bevezetésével a cigaretta és a cigarettadohány nem lesz csábító többé, ami különösen a fiatalok egészségének védelme szempontjából kiemelendő – írta az intézkedésről a Fókuszpont.hu.