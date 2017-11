Itt a muszlim Barbie: egy baba bámulatos karrierje

Nagy meglepetést keltett a Mattel első hidzsábos Barbie-ja, az angolszász és a német média is azonnal felkapta a fejkendőbe bújtatott muszlim baba hírét. Érdekes, de az 1959 óta tartó Barbie-történelem csaknem hatvan éve alatt ez az első fejkendős baba. Még a gyűjtőknek szánt világ Barbie-jai sorozatban sem szerepelt egyetlen darab sem, amelyik fejkendőt, pláne teljes testet eltakaró, hosszú felsőruházatot, abaját hordott volna.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az eredeti Barbie-t forgalmazó cégnek több oka is lehetett arra, hogy piacra dobja az első fejkendős babát, ahogy arra is, hogy mindeddig nem tartotta fontosnak ezt. A világhírű baba ugyanis ideológiai okokból számos közel-keleti országból kiszorult. Szaúd-Arábiában például betiltották, és ahol nem tilos, ott is vitákat vált ki. Nem csoda, hogy a konzervatív iszlám követői között akadt valaki, aki általa erkölcsösebbnek vélt konkurenciát támasztott Barbie-nak. A muszlim változat, Fulla már több mint tíz éve sláger a Közel-Keleten. A szíriai Damaszkuszban hívta életre egy dizájnercég, azóta veszik, mint a cukrot.

Sokban nem különbözik Barbie-tól; vannak a szériának például olyan darabjai, amelyek mindenféle fejkendő vagy testet takaró öltözet nélkül, normális estélyi ruhában pózolnak. De ez a ritkább. Fullához majdnem mindig járnak az említett kiegészítők, utcai viseletként. Alatta a rendes, otthoni ruháját viseli, de a játékot népszerűsítő animációs filmeken is látszik, hogy a házból nem lép ki ezek nélkül. Fulla nyilvánvalóan ideológiát is közvetít, ezt nem lehet nem észrevenni.

Barbie szinte bármilyen foglalkozást űzhet, kapható fagyiárustól kezdve állatorvoson át szakácsig minden, de még elnök asszonyt és alelnök asszonyt is vásárolhatunk, visszafogottan elegáns szettekben. Ez a fejlődés nagyjából megfelel a Barbie-t megálmodó Ruth Handler filozófiájának. A Mattel alapítói, Ruth és Elliott Handler saját lányukról, Barbaráról nevezték el a figurát. Ruth Handler számára Barbie azt jelentette, hogy egy kislány bármi lehet, ami csak akar. A baba azt jelképezte, hogy a nőknek van választásuk, ami az ötvenes években még sokkal nagyobb újdonságnak számított, mint manapság.

Barbie muszlim barátnője nem mutatja fel az életpályáknak azt a sokszínűségét: csak fogorvos, tanár és fodrász változatban kapható az animációs filmek tanúsága szerint. Fulla könyvtárba jár, háztartást vezet, és a barátnőivel találkozik. A legérdekesebb, hogy Fulla hitéletet is él, például eljár a mecsetbe, vagy otthon imádkozik, de ennél is feltűnőbb, hogy egyáltalán nincs belőle fiú baba. Barbie muszlim változata tehát ha akarna, sem találkozhatna a muszlim Kennel. Ennek is lehet némi ideológiai üzenete: kislányok inkább ne játsszanak fiú babával, még kitörne Fulla világában az erkölcstelenség. Másrészt viszont tény, hogy a Barbie gyártói eleve nem helyeznek túl nagy hangsúlyt a férfi modellekre. Kenből elenyészően kevés változat kapható ahhoz képest, hogy Barbie-ból milyen sok.

A Mattel nem Fulla megjelenése után dobta piacra az első fejkendős babát, hanem azután, hogy megjelent a Hijarbie (hidzsábos Barbie), amely egy nigériai egyetemistától, Haneefa Adamtól származott. Ő bújtatta különböző, konzervatív és kevésbé konzervatív muszlim öltözetekbe a Barbie-kat, aztán ezekről fotókat is posztolt az Instagramra. A szokatlan divatbemutatóval hamar a közösségi oldalak sztárja lett. Egyik népszerű babáját maratoni futóról mintázta.

Talán nem véletlen, hogy a Mattel is egy sportolónőt kapott elő ebből az alkalomból, mégpedig egy vívót, Ibtihaj Muhammadot, aki csakugyan fejkendőben sportol, így lett olimpiai bronzérmes. Ez egyelőre legfeljebb gesztusként értékelhető; a Barbie-kínálat természetszerűleg alkalmatlan arra, hogy megfeleljen a konzervatív iszlám elképzeléseinek.

A Barbie-gyárnak a testképpel kapcsolatos aggályokkal is meggyűlt a baja. A szőke hajú, fehér nő akadályát elég hamar vették: már a nyolcvanas években volt fekete bőrű változata is a babának. Később jöttek más rasszok, most már vásárolhatunk ázsiai és latin kinézetűeket is. A testalkat azonban nem sokat változott, holott ezt kritizálta leggyakrabban a közvélemény. Viták folynak arról, hogy torzítja-e a kislányok testképét az extra hosszú lábú, nagy mellű és vékony derekú, hibátlan szépség. Közismert, hogy Barbie arányai mennyire eltérnek a normálistól: valóságos ember túl sem élné, ha kicsi törzsének ilyen óriási fejet kellene viselnie, és Barbie lábhosszával sem lehetne egészséges életet élni.

Barbie ennek ellenére maradt a régiben, egészen addig, amíg a kritikák nem formálódtak konkurenciává. Először a barkácsolók jöttek: nagyon népszerű volt a közösségi médiában az az ausztrál nő, aki oldószerrel eltávolította néhány baba festett arcát és szemét, és a túlzó csillagszemeket, a sok sminket és az élénk rúzst mellőzve természetes hatású arcot festett nekik, aztán a csillogó-villogó ruhák helyett normális „emberi” cuccokba bújtatta őket; igaz, ezek nem Barbie-k voltak, hanem Bratz babák, amelyek inkább kislányokra emlékeztetnek, mint felnőtt nőkre, ezért is zavarta az ausztrál családanyát a feltűnő smink. Így inkább rendes ötéveseket formált belőlük.

És végül akadt egy orosz dizájner, akinek a fejében márkává formálódott az élethű Barbie. Nyikolaj Lamm megalkotta Lammilyt, amelynek a teste a valóságos emberi arányoknak megfelelő. Lamm a kötelezőnek tekintett soványságtól is eltekintett – bár meghízva sincsenek a Lammilyk –, és arra is ügyelt, hogy a babák ne legyenek tökéletesek. Szeplőik, szúnyogcsípéseik, sebhelyeik is vannak. Ő is igyekezett szerepmodellt adni a babával: egyelőre három figurát forgalmaz, egy fiút, amelyik állatmentő és két lányt, egy fotóst és egy „utazót”, de más ruhák is vásárolhatók hozzájuk.

Valószínűleg ezek a fejlemények késztették a Barbie gyártóját arra, hogy tavaly bejelentse, mostantól Barbie és Ken is három különböző testfelépítésben kapható. Azóta telt, vékony és normál változatban gyártják a babákat, és megjelentek az alacsonyabb Barbie-k is. Dacára annak, hogy rengeteg foglalkozás és sportág öltözete megjelent idővel a Barbie-kon, azért döntően divatbaba maradt a híres játék, és ahogy a korábbi évtizedekben, ma is elsősorban azt tükrözi, hogy milyen ruhákat és frizurákat tartunk érdekesnek és modernnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.25.