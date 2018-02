Kádban való mobilozás okozta egy 12 éves lány halálát

Kádban való mobilozás okozta a halálát egy 12 éves kislánynak. Az eset nem egyedi, mivel sokan megfeledkeznek róla, hogy ha töltőn a telefon, ugyanúgy halálos áramütést okozhat, mint más elektromos készülék, ha víz éri. E legutóbbi baleset a Moszkvához tartozó Bolsoje Grizlovóban történt január 31-én.

A nagy csendre figyelt föl az édesanyja, akkor fedezte fel, hogy a lány már holtan fekszik a víz alatt. Telefonja valószínűleg véletlenül esett a vízbe – írja a Dni.ru. A lap két korábbi esetről is beszámol, melyekben egy 14, valamint egy 16 éves lány halt meg hasonló körülmények között.

A Cnews.ru több hasonló szerencsétlenséget is felsorol, többek között olyat is, ahol egy 23 éves kínai nő még csak nem is fürdés közben, hanem utána, nedves kézzel ért a töltőn lévő iPhone 5-öséhez, és már ez is elegendő volt a halálos áramütéshez.