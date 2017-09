Környezetkímélő, olcsó és kényelmes – tízéves az Oszkár

Felesleges órákon át a tömött vonaton zötykölődni, ha gyorsabban, olcsóbban és kényelmesebben is lehet utazni. Ezt Prácser Attila és Gyürüs Máté, az Oszkár, azaz leánykori nevén az Online személyfuvar-közvetítő rendszer megalapítója is így gondolta tíz évvel ezelőtt. Az akkor még közlekedésmérnöknek tanuló egyetemisták hetente ingáztak vonattal Budapest és Szombathely között. – Még intercityvel is több mint három óráig tartott az utazás, a vonatok rendszeresen késtek, ráadásul a diákkedvezményt is csökkentették akkoriban – meséli Prácser Attila. Mivel a diákok közül sokan jártak haza autóval, a két egyetemista elhatározta, hogy egy kis szervezéssel, az internet na meg az egyetemen szerzett programozói tudás segítségével megkönnyítik a saját és mások dolgát. Létrehozták az Oszkár alapváltozatát, és eleinte az Iwiw-en, valamint egyetemi levelezőlistákon hirdetni kezdték, hogy ki mikor indul autóval az ország különböző pontjaira, és hány utast tud elvinni. A hobbiként induló szolgáltatás egyre népszerűbb lett, és 2014 óta – egyebek mellett egy befektetésnek köszönhetően – az alapítók már főállásban is az Oszkár működtetésével foglalkoznak.

– Nyugat-Európában már több évtizeddel ezelőtt is voltak telekocsi-irodák. Itthon pedig a nyolcvanas években a Petőfi rádión keresztül zajló betelefonálós módszert tekinthetjük a telekocsizás elődjének: az autósok a rádión keresztül üzenték meg, hogy honnan, mikor és hová indulnak. Hasonló elven működött később a sofőröket és az utasokat összekötő, Kenguru nevű vállalkozás is – taglalja Prácser Attila.

Profit helyett költségmegosztás

De nézzük, hogy működik az Oszkár! A leendő sofőrnek vagy utasnak először is regisztrálnia kell. Teszek egy próbát: utasként szeretnék Budapestről Szegedre eljutni. Bepötyögöm az indulási és az érkezési helyszínt, az időpontot, mire azonnal kiderül, hogy számos ajánlat közül válogathatok, és nagyjából kétezer forintba kerül majd az út. A választást segíti, hogy a hirdetésekből megtudhatom a gépjárművek típusát, valamint azt, hogy van-e bennük klíma, szállítanak-e csomagot, kisállatot, biciklit, illetve hogy autópályán közlekednek-e. Az utasok visszajelzései alapján pedig az is kiderül, hogy az autó kényelmes-e, a sofőr mennyi ideje oszkározik, valamint hogy mennyire megbízható, pontos és rugalmas. A kalkulátor segít kiszámolni, hogy mennyi pénzért érdemes telekocsiba ülni, így nagy csalódás senkit nem érhet. A Budapest–Szeged út vonattal másodosztályon 3700–4000 forintba, busszal 3400 forintba kerülne.

– A kalkulátor megadja az adott útra vonatkozó, három utasra 12-13 forintos kilométerenkénti benzinárral kiszámolt árajánlatot, de az árak természetesen valamelyest eltérhetnek ettől. Többletköltséget jelenthet például, ha valakinek sokat fogyaszt az autója, vagy ha a vezető több helyen is tervez megállni az út során – részletezi Prácser Attila.

Az Oszkár-sofőrök nem a profitért telekocsiznak, hanem a költségmegosztás miatt, ezért a bevételükből – a NAV hatályos állásfoglalása szerint – adózniuk sem kell. Az üzleti céllal oszkározókra egészen más szabályok vonatkoznak. Ők általában jóval több személyt szállítanak, mint a költségmegosztók. – Eleinte ez nem volt benne a koncepcióban, de mivel valós igény, és sokaknak segítséget jelent, ezért hozzájárultunk. A hirdetésben ilyen esetben mindig fel kell tüntetni, hogy a sofőr üzleti jelleggel vállal utasszállítást – tudjuk meg Prácser Attilától.

A kérdés ezek után már csak az, hogy az utasnak van-e mersze beülni a vadidegen sofőr mellé, illetve hogy a vezető vajon megbízik-e a sosem látott utasokban?

– Utasok és sofőrök kölcsönösen értékelik egymást a weboldalunkon, a visszajelzésekből így kiderül, ha a sofőr például veszélyesen vezet, vagy ha rendszeresen elkésik, valamint az is, ha az utas nem megy el az általa lefoglalt útra – fejti ki a rendszer társalapítója. Egy ideje már átutalással is lehet fizetni. A sofőr beállíthatja a hirdetésben, hogy csak online előrefizetést engedélyez, ilyenkor ha az utas hibájából nem valósul meg az út, akkor a sofőr kárpótlást kap. Mivel az utóbbi évek során többször felmerült, hogy a női felhasználók egy része tart a telekocsizástól, ezért a részletes keresőben most már lehetőség van olyan szűrőt beállítani, amely csak a női sofőrök hirdetéseit mutatja meg. Talán ennek az eredménye, hogy ma már több a női utas, mint a férfi. – Előfordult már, hogy – bizonyos számú negatív értékelés után – ki kellett zárnunk azokat a személyeket, akik nem alkalmazkodtak a belső szabályokhoz, de szerencsére ritkák a kellemetlen élmények, az értékelések 97 százaléka pozitív – taglalja Prácser Attila.

Eddig félmillióan regisztráltak az Oszkáron, húszezer aktív sofőr van, egy forgalmasabb nyári hétvégén akár tizenötezer utazás is létrejön. A leggyakrabban egyetemisták, illetve fiatal pályakezdők használják a szolgáltatást, valamint azok, akik külföldön dolgoznak. – Lehet, hogy a München–Budapest út repülővel olcsóbb, de mivel autóval, háztól házig kényelmesebb az utazás, sokan a telekocsizás mellett döntenek – részletezi az alapító.

Környezetvédelem, közösség, kapcsolat

Azonkívül, hogy olcsó és kényelmes, a telekocsizásnak még egy nagy előnye van, hogy környezetkímélő. Sokkal kevesebb benzin fogy, és kisebb mennyiségű kipufogógáz termelődik, ha öten nem öt autóval, csupán eggyel utaznak. Hazánkban ennek különösen nagy a jelentősége, ugyanis a levegő súlyosan szennyezett, kutatások szerint a magyarok átlagosan egy évvel élnek rövidebb ideig a légszennyezettség miatt. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a gépjárművek kihasználtsága alacsonyabb, mint 1,4 ember/autó, a járművek hatékonyabb igénybevétele sokat javít a levegő minőségén is. Ami pedig az emberi szempontokat illeti, az sem utolsó, hogy a sofőrök társaságban tölthetik el az utat. – Munkaszerződések, baráti, szerelmi kapcsolatok, házasságok is köttettek már az Oszkár jóvoltából. Sőt tudunk jó néhány Oszkár-babáról is – meséli Prácser Attila.

Az alapítók célja a jövőben külföldön is megjelenni, a magyarok mellé nemzetközi útitársakat keresni. Ami pedig a konkurenciát illeti, az Uberrel nem kellett versenyezniük, hiszen az másképp működött, ott nem a költségmegosztás miatt, hanem a keresetért autóztak a sofőrök. És bár 2015 óta Magyarországon is elérhető a világ legnagyobb telekocsirendszere, a francia BlaBlaCar, egyelőre úgy tűnik, a hazai utazni vágyók szívesebben veszik igénybe az Oszkár szolgáltatásait.