Ünnepek előtt fellángol az adományozó kedv

Bár adományokra egész évben szükség lenne, sokaknak leginkább ilyenkor, karácsony közeledtével jut eszébe, hogy segítsenek rászoruló embertársainkon. Évről évre sok új civil kezdeményezés is indul a különböző településeken, aki azonban adakozni szeretne, annak általában az elsők közt jut eszébe a Máltai Szeretetszolgálat. Nem véletlenül, hiszen a szervezet fennállásának majd három évtizede alatt meglehetősen széles körben épített ki segítő tevékenységet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Idén huszonegyedik alkalommal rendezzük meg Adni öröm elnevezésű akciónkat a Spar üzletlánccal közösen – mondta el lapunknak Romhányi Tamás. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője hozzátette: december 14-től Ajkától Zalaegerszegig az ország egész területén 165 Sparban közel 3500 máltai önkéntes várja az adományozókat az üzletek nyitvatartási idejében. Az önkéntesek megszólítják a betérő vásárlókat, és arra buzdítják őket, hogy ha tehetik, vegyenek tartós élelmiszert a rászorulóknak.

– Tavaly 288 ezer kilogramm tartós élelmiszert gyűjtöttünk így össze, ez több mint 33 ezer adománycsomag elkészítésére volt elég. Idén is arra törekszünk, hogy még karácsony előtt eljuttassuk az ajándékokat a rászoruló családoknak és a hajléktalan embereknek.

A természetbeni adományok azonban nem minden esetben jelentenek megoldást. Mint minden nagy karitatív szervezetnek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is van adományvonala.

– Hosszú távon szociális diagnózis alapján próbáljuk segíteni a szorult helyzetbe jutókat, ez pedig természetbeni adományokkal már nem megoldható. Ha például valaki munkát kap, támogatni tudjuk azzal, hogy BKV-bérletet veszünk neki, ezért mindenkitől azt kérjük, ha teheti, bármilyen csekély mértékben, de készpénzzel is segítse munkánkat. A 1350-es szám hívásával hívásonként 250 forinttal lehet támogatni tevékenységüket, de online átutalással célzottan is támogathatók bizonyos programjaink, akinek pedig nincs online hozzáférése, annak kérésére csekket küldünk – mondta el Romhányi Tamás, és hozzátette: egyébként több mint háromszáz intézményük mindegyike fogad adományokat országszerte, elsősorban ruhaneműt és tartós élelmiszert.

– A természetbeni adományokat hozó személyektől, munkahelyi közösségektől azt kérjük, hogy olyan dolgokat hozzanak, ami méltó arra, hogy továbbadjuk. Nincs ugyanis kapacitásunk arra, hogy szakadt ruhadarabokat megvarrjunk, piszkos ruhaneműket kimossunk, a megajándékozottakat viszont megtiszteljük azzal, hogy csak jó állapotban lévő, használható dolgokat adunk nekik – fogalmazott Romhányi Tamás.

Segíteni csak jól szabad, vallják a máltaisok, ennek pedig a legcélravezetőbb eszköze a készpénz.

Hasonlóképp gondolhatja az Ökumenikus Segélyszervezet is, amely idén is meghirdette szeretet.éhség elnevezésű országos pénzadománygyűjtő kampányát, amelynek jelképe, a tört mézeskalácsszív évek óta több százezer ember számára jelent egyet a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők támogatásával. A segélyszervezet évente átlagosan kétmilliárd forint értékben közvetít adományokat a rászorulóknak.

Az Age of Hope Alapítvány a Budapest Bike Maffia partnereként a mélyszegénységben élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeken kíván segíteni országos kampányával. Kezdeményezésüket önkéntesként és adományokkal is lehet támogatni. Játékokat, tartós élelmiszert, babaápolási kellékeket, vitaminokat, láz- és fájdalomcsillapítókat, édességeket, tisztálkodó- és tisztítószereket, iskolai felszereléseket, cipősdobozba csomagolt ajándékokat fogadnak Budapesten a Vasas Pasaréti Sportcentrum, a Neuga Motors, a Láthatatlan kiállítás és az Euro Mini Storage recepcióján. Az ajándékok célba juttatásához anyagi támogatást is szívesen fogadnak a Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány számlájára. További információt a hello@ageofhope.hu címről kérhetnek az érdeklődők.

Néhány éve indult és mára stabil segítő közösséggé duzzadt azoknak a civileknek a társasága, akik gyakorlatilag örökbe fogadtak egy teljes faluközösséget. A körülbelül tízfős kemény maghoz, amely havi rendszerességgel visz adományokat Tarnabodra, időszakosan többek is csatlakoznak a „Tarnabod és mi” elnevezésű Facebook-oldalon. Szemere Katalin, a közösség egyik alapítója arról számolt be lapunknak, hogy főként tartós élelmiszert, gyerekruhákat, gyerekjátékokat, tanszereket visznek a Heves megyei településre, amelynek lakóira havonta egyszer főznek is.

– Az elmúlt évek legfőbb tanulsága az volt számomra, hogy nagyon sok segítőkész ember van, és szerencsére sokan meg is találnak minket – mondta az önkéntes, aki úgy fogalmazott, ennek ellenére nem könnyű összegyűjteni azt az összeget, amelyből a tarnabodiakra rendszeresen főző Balogh Dániel és a mellette dolgozó szakácscsapat el tudja készíteni azt a több mint 500 adag ételt négy üstben, amellyel jóllakathatják a hó végére időzített látogatásaik alkalmával a 150 támogatott családot, amelyben hozzávetőlegesen 250 gyerek él.

– A fő probléma az, hogy nagyon kevés a munkalehetőség a környéken, és a sok gyerek mellett általában csak a családfőnek van lehetősége elmenni munkába, így a hó végére nagyon jól jön a támogatás, amit nyújtani tudunk – mondta el Szemere Katalin, aki kiemeli, a falu oktatási intézményeit működtető Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival közösen dolgoznak a tarnabodiak érdekeiért.

A csapat munkáját segítő civilek rengeteg módon adakoznak. A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban például a minap jótékonysági főzést rendeztek Janklovics Péter és Vinnai András közreműködésével, és a show bevételét a Tarnabod és mi közösség projektjeinek javára ajánlották fel, de van olyan minisztérium is, ahol az éves rendes jótékonysági süteményvásár bevételét ajándékozzák a közösségnek. Sőt, külön a csapat munkájának támogatására hoztak létre nemrég egy oldalt, amelyen olyan értékes tárgyak kerülnek kalapács alá, mint például egy On Air lámpa a Jazzy és Klasszik műsorvezetőinek aláírásával vagy a Rapülők gyémántlemeze.

– A debreceni csoportunk alkalmanként 250 muffint süt a falubeli gyerekeknek, és olyan is előfordult, hogy egy budaörsi családi pékségtől ajándékba kaptuk meg azt a 70 kiló kenyeret, amely egy étkeztetéshez szükséges. Az ajándékozó házaspár tagjai azt mondták, ők ezzel a felajánlással kívánnak örömet szerezni egymásnak karácsonyra – mesélte lapunknak Szemere Katalin.

Aki a civil kezdeményezést pénzadománnyal szeretné támogatni, szerencsére megteheti a gyerekéhezés felszámolására létrejött civil csoport, a Nemzeti Minimum Alapítványa jóvoltából, amely egy alszámlát hozott létre erre a célra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.05.