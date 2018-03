Viszlát nejlonzacskó! - csomagolásmentes bolt nyílt Újlipótvárosban

Európában évente fejenként 500 kilogramm szemetet termelünk, és a megvásárolt ételek közel 25%-a landol a kukában. A legtöbb hulladék az élelmiszerek csomagolásából adódik. A biológiailag nem lebomló zacskók például több száz év alatt tűnnek el a természetből, a tengerekben található hulladéknak a 75 százaléka műanyag zacskó. Pedig némi odafigyeléssel, és egy-két könnyen elsajátítható praktikával akár hulladékmentessé is tehetjük a háztartásunkat, valamint csomagolásmentessé a vásárlást.

A zero waste papnője, és a vegyszermentes gazdálkodás

Kézműves joghurtok zárható üvegedényekben, zab-, rozs-, árpapehely, köles, kukoricadara nagy méretű tárolókban, gyógy-, gyümölcs-, fekete- és zöldteák fémdobozokban, hidegen sajtolt olajok, péksütemények, házi készítésű szörpök és lekvárok sorjáznak katonás rendben a Ligeti Bolt fehér polcain. Bár a helyiség nem túl nagy, a hátsó részében egy kis kávézó is helyet kapott. Magyarország egyetlen csomagolásmentes üzlete és kávézója múlt szerdán nyitott az újlipótvárosi Kresz Géza utcában.

- Láttam Bea Johnson néhány előadását a hulladékmentes háztartásról, alapvetően ez adta az ötletet, hogy csomagolásmentes boltot nyissak – mondja Sipos Melinda, a bolt tulajdonosa. (A hulladékmentes élet papnőjének is nevezett Bea Johnson szerint a kevesebb szemét termelése az igazi válasz a Földet elárasztó hulladék és a le nem bomló szemét problémájára. A kétgyerekes amerikai anya évek óta úgy él családjával, hogy alig termelnek hulladékot, férjével sikeres vállalkozást vezetnek az ún. ’zero waste’ témában.)

Melinda korábban idegenforgalom és szálloda szakra járt, aztán kereskedelmi ügyintézőként dolgozott. A környezettudatosság, valamint az egészséges életmód mindig is szívügye volt. Az első csomagolásmentes boltot a lakhelyén, Piliscsabán nyitotta, kilenc hónap után azonban úgy döntött, inkább a fővárosban próbál szerencsét. Úgy érezte, hogy Budapesten könnyebben megtalálják azok az emberek, akik valóban érdeklődnek a hulladékmentes életforma, a csomagolásmentes vásárlás iránt.

- Az összes, a boltunkban kapható élelmiszer - a rizsektől, a gabonaféléken át az aszalt gyümölcsökig - adalékanyag- és tartósítószermentes, a lekvárok és a szörpök is vegyszermentes gazdaságból kerülnek ki – taglalja.

Joghurt üvegben, rizs kimérve

Az árut igyekszik helyből - lehetőleg Budapest negyven kilométeres körzetéből –, ha viszont ez nem megy, akkor legalább az országból beszerezni. A aszalt gyümölcsöket például Velencéről hozzák, a biolisztet és a gabonát a Piszkei Öko Kft. lábatlani biomalmában őrlik, a tészta az Óföldeáki Tésztaüzemből érkezik. - Biozöldséget és -gyümölcsöt is árulunk, és hamarosan kaphatók lesznek 100%-ban természetes alapanyagokból készült kozmetikumok, valamint környezetkímélő tisztítószerek is – fejti ki.

A vásárlók a magukkal hozott edénybe mérhetik ki a lencsét Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

És hogy mégis miben viszik haza az árut a vevők egy csomagolásmentes boltból? A maguk által hozott tárolókban: üvegekben, dobozokban, esetleg az üzletben kapható kis vászonzsákokban. A tejet, a joghurtot üvegekben árulják, az első vásárlás alkalmával üvegdíjat kell fizetnie a vevőnek, legközelebb, pedig elég, ha visszahozza az üreset. Az élelmiszerek többsége kimérve kapható, így a pazarlás is csökken. Ez már csak azért sem mellékes, mert felmérések szerint Magyarországon egy fő évente száznyolcvan kiló ételt dob ki a szemétbe.

Melinda szerint, bár szerencsére egyre többen törekszenek arra, hogy kevesebb hulladékot termeljenek, még mindig sokan vannak, akik a kényelmük miatt nem foglalkoznak azzal, hogy a tengerek, az óceánok tele vannak szeméttel, hogy a halak műanyagot esznek, és még az ivóvizünkben is műanyagszemcsék találhatók.

-Meglepő módon a Ligeti Boltba leginkább fiatalok járnak. Pedig a húszasok-harmincasok már nem emlékezhetnek azokra az időkre, amikor az élelmiszerboltokban még nem járt a gyümölcshöz, a péksüteményhez eldobható műanyagzacskó, és kimérve árulták a sajtot és a szalámit is - részletezi.

Nem a Ligeti az első csomagolásmentes bolt Magyarországon, 2015-ben nyílt egy kis üzlet Budaörsön, ám egy év múlva be is zárt. - Szigorúak a szabályok. Külföldön például léteznek olyan csomagolásmentes boltok, ahol a mosószereket, a kozmetikumokat is nagy adagolótartályokból vásárolhatják a vevők, nálunk azonban ezeket a termékeket nem lehet utántölteni, a kozmetikumokat, pedig nem érheti levegő. Magyarországon nem könnyű csomagolásmentesen vásárolni. Egyelőre a folyamat elején tartunk, de például a szelektív hulladékgyűjtés is nagy lépést jelent a környezettudatos életmód felé - mondja.

Melindát már többen megkeresték az elmúlt években, hogy ők is szeretnének csomagolásmentes boltot nyitni. Melinda annak örülne, ha egyre több ilyen üzletben vásárolhatnának az emberek. Valamint, ha sokan felismernék: mindenkinek tennie kell azért, hogy a környezetünket megóvjuk a világot elárasztó szeméttől.

Szemétből elektromos áramot

És, hogy miként gondolkodnak a hulladékmentes életmódról külföldön? Franciaországban például 2016-ban betiltották az egyszer használatos műanyag zacskók forgalmazását, az intézkedés az összes kereskedelmi szektorra vonatkozik, kisboltokra és nagyáruházakra egyaránt érvényes.

Ljubljanában tíz év alatt tízszeresére nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. Szlovénia fővárosa 2016-ban elnyerte az Európa Zöld Fővárosa címet, ugyanis már akkor közel 50%-os hulladék-újrahasznosítási rátával büszkélkedhetett. Azóta célul tűzték ki a teljes hulladék-mentességet.

Ez Svédországban már majdnem meg is valósult, ugyanis a szemét 99%-át újrahasznosítják. Egy részéből alapanyagokat és különféle termékeket, más részéből biogázt állítanak elő, több, mint a feléből pedig elektromos áramot termelnek. Sőt, a svédeknek már nem elég a saját szemetük, néhány éve külföldről is importálnak hulladékot.