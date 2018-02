A tokaji aszú a világ negyedik legjobb édes bora

A Patricius Borház 2007-es évjáratú, hatputtonyos tokaji aszúját választották a világ negyedik legjobb édes borának a Best Wine of the World 2017 (a világ legjobb bora, 2017) borversenyen – közölte a borászat az MTI-vel csütörtökön.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A közlemény szerint a Best Wine of the World a legnagyobb és legnehezebb borverseny a világon, a nevezett borok mindössze egy százalékát díjazzák.

A Patricius Borház aszúja a nevezett több mint 22 500 bor közül került a döntőbe, ahol 180 tétel közül sorolták a 4. helyre.

Publicisztika a Magazinban Gazda Albert Aszúkarácsony Meghódítani nemigen fogjuk a világot a borunkkal. Van azonban valamink, amije senkinek: a tokaji aszú.

Ugyanezt a bort korábban már két másik elismert nemzetközi borverseny, a bordeaux-i Challenge International du Vin és a londoni International Wine Challenge szakértői is aranyéremmel jutalmazták.

A kiemelkedő eredmény újabb elismerése a tokaji borvidék különleges adottságainak, és megerősíti, hogy a tokaji aszú nemzetközileg is egyedülálló bor – áll a közleményben.

A Patricius Borház a borvidék nyolc dűlőjében összesen nyolcvanöt hektáron gondoz szőlőket. Borai több mint ötven nemzetközi aranyérmet nyertek, 2013-ban a borházé lett a Magyarország legszebb szőlőbirtoka, 2016-ban Az Év Pincészete díj.