Aki jó bort akar, sokáig emlékezni fog 2017-re

„Kiemelkedő évjárat”, „kegyelmi állapot”, „ezt csak elrontani lehet”. Ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzanak el a szőlészek, borászok szájából a közelmúltban záruló, 2017-es szürettel kapcsolatban. Aki megúszta a nyári jégesőket, sokat és jó minőséget szüretelhetett, és a bora sem lesz rossz. A Borháló partnerborászai szerint pedig mindez a máris kóstolható fehérekre és rozékra éppúgy igaz, mint a csak évek múlva palackba kerülő vörösökre.

„A hozzáértő borászok szinte minden kategóriában csúcsborokat készíthetnek” – foglalja össze a nemrég befejezett szüret tapasztalatait Kathona Krisztián, a Borháló Borkereskedés beszerzési igazgatója.

A növénybetegségek is alig támadtak az idén, a sok napsütés magas cukorfokot eredményezett, a szeptemberi eső pedig több hasznot, mint kárt okozott.

A korai fajták tehát – mint Várszegi Viktor csabagyöngyéje vagy a Szeleshát-birtok pinot noir roséja – már várják a közönséget, és Márton-napra megérkezik a Lelovits- és a Polgár-féle primőr portugieser.

Pedig volt az évben kockázat bőven: februárban, emlékezhetünk, fenékig be voltak fagyva a hazai tavak, és kemény jégzajlások voltak a folyóinkon, aztán még áprilisban is voltak fagyok, nyáron pedig egy pici aszály is volt, az is gondot okozhatott. Egyes borászok szerint ez az évtized egyértelműen legjobb éve eddig, ez a legfőbb tanulság az augusztustól októberig nyúló szüret után.

Villány: syrah és merlot

Villányban szinte befejeződtek a szüreti munkák, a betakarított termés minősége kiemelkedően jó, ezt közölte a 2500 hektáros szőlőtermő terület hegyközségi tanácsának titkára, Nagy Gergely. A termés mennyiségét az eddig feldolgozott jelentések alapján Nagy úgy becsülte, hogy a villányi átlag felső értékéhez, a hektáronkénti 75 mázsához fog közelíteni. Villányból Günzer Tamás csúcsborokat ígér. – Minden fajtára jellemző volt, hogy egy-két héttel korábban kellett nekilátni a szüretnek, de aki ezt megtette, csodálatosan egészséges, szép szőlőt szedhetett – említi a borász. Példaként említi, hogy az Irsait már augusztus 11-én leszüretelték, mert a friss fehérek és rozék savai megsínylették volna, ha tovább marad a tőkén. A szokásosnál előbb szüretelték a vörösöket is. – Ha valamit mégis ki kell emelni, azt mondanám, hogy a merlot-nak és a syrahnak kedvezett leginkább az időjárás.

Egerből is csak jó hírek érkeznek, a leánykát szeptember közepén leszedték, de már a vörösök is erjednek vagy akár hordóban is vannak. Az egri kékfrankos rozé Márton-napra már a szakboltok polcain lesz.