Eddig bírták, bezárják az ország egyik legkülönlegesebb éttermét

Pécs jelenlegi egyik legismertebb és legjobb étterme, a Zsolnay Étterem és Kávézó a jövő hét végén bezár, bérlői öt év működés után húzzák le a rolót. A hír pusztán már így is érdekes lenne, ám a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa program egyik legnagyobb dobásának, a Zsolnay Kulturális Negyednek az egyik legfontosabb egysége az említett ház.

Vagyis nem csak a neve szimbolikus, de a hely is, ahol működik – illetve működött a 2011-ben átadott Zsolnay-negyed megnyitása óta.

A nyitott, ingyenesen látogatható pécsi Zsolnay-negyedet a neves Zsolnay-gyár egészen különleges és egyedi telephelyén alakították ki, ahol nem csak a termelő munka folyt annak idején, de a gyáralapító és családja is itt élt, országosan is kiemelkedően izgalmas épületekben és térben.

A porcelánmanufaktúra évtizedek óta nem használta a terület nagy részét, 2010 előtt pedig még kisebb egységbe vonult vissza, így juthatot hozzá a város az EKF-programban kapott pénzen a területhez, és alakíthatott ki egy kulturális, művészeti, egyetemi és speciális ipari központot és közösségi teret, ami egyben gasztronómiai zarándokhely is volt – utóbbi elsősorban a Zsolnay Étteremnek köszönhetően.

Annyira azonban mégsem, hogy a ház nyereséget tudjon termelni. Nem hivatalos értesülésünk ugyanis az, hogy a döntés hátterében az áll, hogy évek óta nem volt rentábilis az étterem működtetése, a tulajdonosoknak az üzletcsoportjuk más, hasonló profilú, de nyereséges vállalkozásaiból kellett bepótolniuk a hibádzó összeget hónapról hónapra.

Úgy tűnik, mostanság Pécsett nem könnyű minőségi, fine dining-vonalhoz tartozó éttermet nyereségesen működtetni.

Több neves ínyenckalauz is a legjobb vidéki éttermek közt tartotta számon a pécsi belvárosban működő Enoteca Corso-t és a Jókai Bisztrót is, előbbi két éve, utóbbi tavaly csukta be a kapuit, és jelenelg kétségesnek tűnik a magyar gasztronómiai forradalom egyik első vidéki képviselőjének, egykori zászlóshajójának, a Susogónak a helyzete is – a korábbi séf már biztosan távozott a házból.

A Zsolnay Étteremben a jövő héten még nyitva lesznek, elköszönő hetet tartanak, és egy hónappal karácsony előtt becsukják a boltot.

Az étterem tulajdonos-szakácsa, Teleky Zoltán csupán annyit mondott megkeresésünkre, hogy leírták a legfontosabbakat a Facebookon, de az biztos, hogy élete egyik legnehezebb és legfájdalmasabb döntését hozta meg.

A Zsolnay Étterem vezetése a ház hivatalos Facebook-oldalán a vendégeinek egyebek mellett azt írta, hogy „éttermünk 2012. június 16-án nyitott, 2017. november 19-én pedig bezár. (…) Köszönjük szépen, hogy a Dining City éttermi versenyében 4 egymást követő évben is megkaphattuk a vendégek szavazata alapján a legjobb vidéki étterem címet. (…) Így 5 év elteltével be kell látnunk, hogy az álmot, ami az étterem születése előtt a fejünkben volt, nem sikerült teljes egészében valósággá formálnunk. Terveinket, céljainkat és a megálmodott szolgáltatási színvonalat soha egy pillanatig nem akartuk, nem tudtuk lejjebb adni, viszont így sajnos gazdaságilag nem tudott fenntartható pályára állni a működésünk. A végére pedig talán már bele is fáradtunk egy kicsit… “

Az étteremnek helyet adó ingatlan jövőjéről egyelőre nem tudunk biztosat, a Zsolnay Éttermet ugyanis bérleti szerződés útján üzemeltették. A tulajdonos-főbérlő a részben állami, részben pécsi önkormányzati finanszírozásból működő Zsolnay Örökségkezelő NKft. Az szinte biztos, hogy új üzemeltetőt fognak majd keresni, de hogy mikorra lesz meg, és mennyi időt vehet majd igénybe az átmenet, mennyi ideig nem lesz étterem a Zsolnay-negyedben, egyelőre nem tudjuk, ez irányú kérdéseinkkel megkeressük a ZSÖK vezetését.