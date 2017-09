Hogyan tegyük élhetővé az éjszakai Budapestet?

Az elmúlt hónapokban a nemzetközi turizmusellenes trendekbe illeszkedve a budapesti bulinegyed környékén, azaz Erzsébetváros belső részén lakók is elkezdték megszervezni magukat: fórumokat tartottak, tüntetéseket szerveztek. Erre válaszul a környék vendéglátósai is felvonultak, és hamarosan a városrész vezetése is reagált. Vattamány Zsolt fideszes polgármester javaslatai alapján egyrészt átszervezik a városrész takarítását, illetve önkormányzat tulajdonában álló ingatlant, üzlethelyiséget a jövőben nem adnak ki, nem adnak bérbe szórakozó- vagy vendéglátóhely céljára. A kerület ráadásul már korábban betiltotta például a sörbiciklik üzemeltetését Erzsébetvárosban.

Turisták kibérelhető sörbiciklin az Oktogonon 2013-ban Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A lakók értelemszerűen pihenni szeretnének lakásaikban, és a vendéglátósok egy része is felismerte, hogy közös felelősségvállalásra van szükség a pesti éjszakai élet nyugodtabbá tétele és fejlesztése érdekében. Érkezett most egyfajta megoldási javaslat is részükről: Budapesten is választanának ugyanis jövő évtől éjszakai polgármestert. A gyakorlat több nyugati városban bevált, itthon pedig a legnagyobb vendéglátósok fogtak össze, hogy megvalósítsák a tervet: a hangulatos „Éjszakai manifesztó” címmel közre is fogják adni, hogy milyen célokért dolgoznak majd – a szakma minden szereplőjét megszólítva – az éjszakai polgármester megválasztásán kívül.

A Night Mayor Bud Egyesület komoly szándékait jelzi, hogy a budapesti éjszakai élet nagy nevei vesznek részt a projektben, az alapításban benne van egyebek közt a Müszi, a Krak’n Town, a Spíler, a Budapest Park, az Akvárium, a Grund és a Szimpla, de a manifesztót harminc további hely is aláírta már.

Az egyesület célja, hogy:

„Mérsékelje és megoldja a város növekvő turisztikai vonzereje és éjszakai élete által okozott problémákat. Bevált külföldi jó gyakorlatok hazai megvalósításán dolgozunk.

Fejlessze Budapest éjszakai közösségi, kulturális és gazdasági életét a nemzetközi Night Mayor hálózat tagjaként. Szórakoztató és vendéglátóipari minőségbiztosítás és önszabályozási rendszer kialakításával és működtetésével.

Tehermentesítse és szakmailag támogassa a helyi önkormányzatok és hatóságok munkáját.”

De mi is ez az egész?

Az éjszakai polgármester intézményét a hollandiai Amszterdam városában találták ki, 2014-ben választották meg az első embert erre a posztra. Az ötlet onnan jött, hogy sokan úgy látták: a várost vezető tisztviselők csak gyanakodva tekintenek a város éjszakai életére, nem látják át olyan jól az összefüggéseket és a teendőket, így adja magát, hogy kreáljanak egy „hivatalt”, amely tud segíteni az ezekkel az ügyekkel kapcsolatos problémák feloldásában. Az ötlet bevált, hogy azóta több nyugati nagyvárosban meghonosodott az intézmény.

Mirik Milan, miután megválasztották Amszterdam éjszakai polgármesterének Fotó: Mirik Milan / Facebook

Csak egy példa a hasznáról Amszterdamból: Mirik Milan, a város éjszakai polgármestere megfigyelte például, hogy a legtöbb panasz ahhoz az időszakhoz fűződik, amikor a szórakozóhelyek bezárnak hajnalban – így a megoldás az lett, hogy több szórakozóhely kapott nonstop működési engedélyt. Így a nyitva tartó hely hiányában az utcán esetenként randalírozó bulizók tudnak hova menni, és nem a szabad ég alatt végzik el a mindenféle dolgaikat. Az ilyen és hasonló gyakorlatokat kívánja áttekinteni a budapesti vendéglátósok most nyilvánosság elé álló összefogása.

Csiszolatlan gyémánt

Német G. Dániel, a projekt egyik ötletgazdája szerint eléggé hirtelen lett populáris turistacélpont Budapest felvirágzó éjszakai élete, és ez felkészületlenül érte mind a szakmát, mind a városvezetést és a lakosokat. „Mondjuk, hogy ez egy olyan gyémánt, mely hirtelen kinőtt a földből, de még koszdarabok és faágak vannak rajta” – mondta arra a kérdésünkre, hogy miért jött létre ez az összefogás. Szerinte a fővárosi helyzet hasonló ahhoz, ami Amszterdamban az éjszakai polgármester intézményének beindításához vezetett. Az ötlet egy éve merült fel, azóta találkoztak és wokshopoltak Mirik Milannal is.

Bár több nyugati városban az amszterdami gyakorlat átvételét maguk az önkormányzatok kezdeményezték, a budapesti vendéglátósok úgy döntöttek, alulról fölfelé építkeznek. Nem mintha nem lett volna fogadókészség az ötletre: a különböző önkormányzatokkal intenzív kapcsolatban voltak az elmúlt időszakban, és azok alapvetően érdeklődve fogadták a projektet. Német szerint külön remek dolog, hogy az általuk elindított összefogásban pártpolitikai kötődésektől függetlenül csatlakozhat mindenki, és van lehetőség az értelmes eszmecserére. A nyilvánosságra lépés után is több párt képviselője is jelezte, hogy nagyon jó ötletnek tartják a kezdeményezést; úgy tűnik tehát, hogy ebben a kérdésben – legalábbis a támogatás szintjén – nem egyszerűen összefogás, hanem nagykoalíció jöhet létre.

Motozás szórakozóhelyre való belépés előtt a budapesti bulinegyedben Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Bár a bulinegyed körüli balhéktól volt hangos az elmúlt időszak, az éjszakai polgármester és a vendéglátós-összefogás nemcsak Erzsébetvárosban gondolkodik, hanem egész Budapestben. Német szerint ez logikus, hiszen ebben az egy kerületben vannak problémák, és a turisták sem figyelik, hogy éppen melyikbe léptek át: a VIII. és a IX. is erősen képviselteti magát, de már beszélgettek újbudai helyekkel is. Német szerint fontos dolog, hogy az iparág vezető cégei összefognak az önszabályozásban. Olyan gyakorlatokat akarnak létrehozni, amelyekkel lépésről lépésre jobbá lehet tenni az éjszakai életet, és amivel a kisebb helyek is tudják tartani a lépést. Egyúttal az is ki fog derülni, hogy melyek azok a helyek, amelyek viszont nem érdekeltek abban, hogy élhetőbb legyen éjszaka a város.

Ha gondja van, hívja az éjszakai polgit!

A gyakorlatban az éjszakai polgármester intézménye városról városra máshogy működik: van olyan, ahol kint van a telefonszáma, és fel lehet hívni. Német szerint ez itthon nem lenne célszerű, ezért ők egy online felületet és egy ehhez kapcsolódó mobilapplikációt fejlesztenek, ahol az emberek jelezhetik a gondjaikat. Vannak problémák, melyeket egyszerű információ-átadással meg lehet oldani, és van, hogy cselekvésre van szükség. Az éjszakai polgármester mellett egy 3-4 fős projektcsapat is dolgozni fog a máshol már bevált gyakorlatok átültetésén.

Az első éjszakai polgármester megválasztását jövőre tervezik nyílt online szavazás és egy szakmai kuratórium segítségével, de a Night Mayor Bud Egyesület szeptemberi megalakulásával már elindul a munka. Maga a polgármester leginkább a különféle felek közti „diplomáciai” munkát fogja elvégezni, és egyben arca is lesz az egész projektnek.

Első lépésként az egyesület Erzsébetváros önkormányzatával együttműködve szeptember 16–17-én kétnapos rendezvény keretén belül sétálóutcává alakítja a Kazinczy utcát. Itt bemutatják, hogy milyen is lehet a szalonképes „bulinegyed”. Nappal workshopokat és kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek a témában, éjszaka profi mediátorok segítségével kutatják majd, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabban informálni és érzékenyíteni a szórakozó turistákat és a fiatalokat a lakók nyugalmának tiszteletben tartására.