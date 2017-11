Több mint két és fél millió Vona leterroristázásáért

Többedik személyiségi jogi perét nyerte Vona Gábor a kormányközeli média képviselőivel szemben hétfőn. A Ripostot, az Origót, a 888.hu-t és a Lokált ezúttal azért marasztalták el, mert egy terrorszervezet tiszteletbeli tagjának titulálták a Jobbik pártelnökét, majd pedig azt hazudták, hogy mindezt egy bírósági ítélet is megállapította. (Nyáron például azért kellett felelniük, mert azt írták Vonáról, koccintott az aradi vértanúk kivégzésére.)

Az ügy kiindulópontja az ellenzéki politikus évekkel ezelőtti törökországi látogatása volt, melyen többek között helyi egyetemistákkal is találkozott egy rendezvényen. A közös csoportképen Vona a résztvevőkkel együtt maga is egy farkasfejet utánzó kézjelet mutatott. Később ezt a mozdulatot egy Facebook-képén is megismételte. Mivel ezt a kéztartást többek között a Szürke Farkasok nevű ultranacionalista, több helyen terrorszervezetként jegyzett török csoport tagjai is használják, az említett médiumok úgy magyarázták a gesztust és felvételeket, hogy a politikus „remek kapcsolatot ápol egy terrorszervezettel”, és hogy a fotó a szervezet vezetőivel készült, amikor azok „tiszteletbeli taggá” avatták.

Az állításokkal kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék tavaly decemberben megállapította, valótlanok, és elrendelte helyreigazítás közlését az Origón. A kormányhoz köthető lapok ezután fék helyett a gázra léptek, és egy más ügyben hozott ítéletről úgy számoltak be olvasóiknak, mintha a bíróság bizonyítottnak találta volna korábbi közléseiket a terrorista kapcsolatról.

A Jobbik elnöke ezért szintén bírósághoz fordult. A személyiségi jogi eljárásban most elsőfokú ítélet született, mely a Ripost kiadóját egymillió, az Origo kiadóját hatszázezer, a 888.hu és a Lokál kiadóját pedig egymillió forint sérelemdíj megfizetésére, továbbá bocsánatkérő levél küldésére kötelezte. Az ítélet kimondja, hogy Vonát terrorszervezet tagjaként láttatni a személyiségi jogait sértő, valótlan állítás, illetve hogy azt a bizonyos korábbi ítéletet az újságok „hamis színben tüntették fel”. A döntés ellen van helye fellebbezésnek.

– Tartalmukban és szóhasználatukban nagyon hasonló cikkekről van szó – utalt a hétfői indoklás arra, hogy a peresített írások összehangolt akció benyomását keltik.

Az Origót képviselő ügyvédjelölt szerint ők nem tényállításként közölték a cikkben foglaltakat, hanem tényekből levont következtetésként. Hivatkozott rá, az előző ítéletben a bíróság azt elfogadta, hogy az ominózus fényképen a Szürke Farkasok szimpatizánsai láthatóak Vona mellett, és lapjuk ebből jogszerűen vonta le a kifogásolt cikkekben közölt konklúziókat. Mikus Zsuzsanna bíró erre felolvasta a határozatból az említett mondatot, amely egyúttal azt is leszögezi, hogy a képen látható személyek nem a Szürke Farkasok tagjai.

– Ebből vonták le azt a következtetést, hogy a felperes tagja a szervezetnek?

Nem tagja, tehát tagja? – kérdezte a bírónő.

A Jobbik és Vona Gábor ügyvédje, Kummer Ákos döbbenetesnek nevezte az ellenoldal felkészületlenségét és azt, hogy az alperesek az egész eljárás során képtelenek voltak kerek érdemi védekezést előadni – nem tudták megmondani például, hogy a fotón, amelyen a cikkek szerint Vona terroristavezérekkel látható, mely személyeket gondolják a Szürke Farkasok vezetőinek.

Egy korábbi tárgyaláson Kummer már jelezte a törvényszéknek, tapasztalatai alapján az alperesi jogi képviselők rendszeresen időzítik úgy a beadványaikat, hogy hozzá épp csak a következő tárgyalás előtti órákban érkezzen meg és ne legyen ideje felkészülni. Ezt a hétfői tárgyaláson is eljátszották.

Az ügyvéd azt is szóvá tette, hogy hiába kötelezte a bíróság többször is helyreigazítás közlésére a Ripostot, Ómolnár Miklós lapja e kötelességének egyszerűen nem szokott eleget tenni.

A Vona Gábor által is használt, szent állatot idéző farkaskézjel egyébként a turáni népek testvériségét szimbolizálja, és Törökországban sokan a magyarokat is ide sorolják – magyarázta Kummer Ákos.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.14.