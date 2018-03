A bűnös – három hónap Mátéval, aki a fél életét börtönben töltötte

Máté 14 évesen került először a tököli fiatalkorúak börtönébe. Rablás miatt ítélték el. Leütött egy idős embert a kaposvári cigány telepen, majd elvette a pénzét. Pár órán belül kattant a kezén a bilincs. A börtönben többször keveredett balhéba, így aztán a büntetése három évből tizenegy lett. Később kapott még négy évet, úgyhogy életének csaknem a felét a rácsok mögött töltötte.

Máté január 1-jén született az 1986. év első perceiben. Az is lehet, hogy ő volt abban az esztendőben az első baba, ezt nem tudjuk. Ám az biztos, hogy amikor meglátta a napvilágot, nem tudhatta, hogy a szülei alkalmi munkából élnek, ahogyan azt sem, hogy ő a második gyerek a családban, és még sokan fogják követni a sorban.

Máté Kaposváron, egy hídon túli utcában élte le az életét, már amikor éppen nem volt börtönben. Tipikus telepi gyermekkora volt, a szülei nem tudták ruházni, nem nevelték, hagyták a maga útján járni. Bandázott a többiekkel, szerelmes lett, majd kiszeretett, verekedett, és volt, amikor őt verték. Megtanulta megvédeni magát, és megtanult túlélni. Voltak álmai, de nem tanulta meg, hogy az álmokért meg kell dolgozni. Egy idő után elvette azt, amire nagyon szüksége volt. Ellopta, ahogy másoktól tanulta a környezetében.

Máté most 32 éves.

Bűnösnek tartja magát. Saját bevallása szerint a „kinti életet” alig ismeri, nem igazodik el benne – abban 14 éves szinten áll. Mégis azt mondja, az utolsó kilenc hónapját kezdte „odabent”, most éppen Bicskén. Ezúttal nem verekedésért, hanem lopásért ítélték el. Húszezer forint értékben lopott egy kaposvári élelmiszerüzletből. Nemcsak ennivalót, pipereholmikat is magának, a feleségének és a gyereküknek. A baba még nem volt otthon, amikor az apját elkapták, és soha nem is ért haza: a születése után két héttel meghalt szívelégtelenségben.

Három hónapot töltöttem Mátéval és a családjával. Igyekeztem megérteni, hogyan jutott el oda, hogy életének a felét a börtönben kellett töltenie.

Amikor Mátét legutóbb, 2016 márciusában kiengedték a börtönből, megismerkedett Klaudiával. A lány akkor múlt 18 éves. Közösen költöztek be a házba, ahol villany van, de víz és egyéb közműszolgáltatás még nincs Fotó: Röhrig Dániel / Magyar Nemzet

Kaposváron a Nádasdi utca a telep középpontjának tekinthető. Az utca végén található a kaposvári hulladékgazdálkodási telep egyik egysége, amelyet mára rekultiváltak Fotó: Röhrig Dániel

Reggeli készülődés. Mátééknak nincs fürdőszobájuk és konyhájuk sem. A kályha felső lapján főzik az ebédet, ott melegítik a mosogatóvizet, azon készítik a kávét. A kép egy hétvégi reggelt örökít meg. Hétköznap Máté hajnalban kel Fotó: Röhrig Dániel / Magyar Nemzet

Öt óra, Máté indulásra kész. Reggel a legnagyobb az esélye annak, hogy a kukák még érintetlenek. Máté egyetlen nagyobb értékű tulajdona a biciklije, egy régi Puch. Ezzel közlekedik mindenhová Fotó: Röhrig Dániel

Az utcán mindent megtalálni: pizza, sütemény, bontatlan befőttesüvegek, lekvárok, savanyúság. Minden, ami egy háztartásban alapvetően szükséges. Megdöbbentő, mennyi élelmiszer végzi naponta a kukában. Máté az mondja, ha lenne is pénze, már akkor sem tudná abbahagyni a kukázást, az életformájává vált. Kaposváron szigorúan büntetik a kukázást, ősszel Mátéra is többször szabtak ki tízezer forintos bírságot, amelyet nem tud majd befizetni Fotó: Röhrig Dániel

Az utcabeliek – ha éppen van pénzük – gyakran összejárnak kártyázni. Ilyenkor persze nagyban játszanak. A „kártyaasztalon” sokszor több tízezer forint is gazdát cserél. Máté éppen most kapta meg a havi járandóságát, abból játszott, és vesztett. Amíg kísértem a játékot, 18 ezer forint mínusznál járt Fotó: Röhrig Dániel / Magyar Nemzet

Máté folyamatosan úton van. Most éppen a közeli erdőbe indul fát gyűjteni. Máté önmagáról és Klaudiáról gondoskodik, igyekszik mindent megadni neki, így aztán mindig akad feladat. Pénz nélkül nyilván nem könnyű ez. Augusztus közepe óta fát gyűjt. Nem mostanra kell, hanem amikor ő már börtönben lesz – akkor is kell valamivel fűtenie Klaudiának Fotó: Röhrig Dániel

Baljós csillagzat. Máté tudja, amit tett, nem helyes, tisztában van vele, hogy bűnös, méghozzá visszaeső. Miután 15 évet ült már börtönben, azzal is pontosan tisztában van, mi vár rá. Ám most készül először a szabadsága elvesztésére úgy, hogy hosszabb időt töltött szabadlábon Fotó: Röhrig Dániel

Máté jó kapcsolatot ápol az édesapjával, az édesanyjával viszont kevésbé: ő az elsőszülött gyermekét tekinti fiának, aki sosem volt börtönben, akit taníttattak, és mondhatni, jómódban élő ember lett belőle. Máté szülei az utca másik oldalán élnek a legidősebb gyermekükkel. Máté és öccse eddig összesen 35 esztendőt töltöttek börtönben Fotó: Röhrig Dániel

Defektes lett a Puch, de szerencsére él az utcában egy ezermester, aki mindent megjavít. Lurkó korától ismeri Mátét, szívesen segít neki. Ingyen méghozzá Fotó: Röhrig Dániel

A telepre az égett műanyag szaga jellemző. Éjjel gyújtják meg a tüzeket, amikor már elment az utolsó rendőrjárőr is. Máté az összegyűjtött fémekért 40 ezer forintot kapott. Ebből lejön a szállítási költség, mondhatnánk, nem is rossz summa, de ennyi fémet három hónap alatt sikerült összegyűjtenie Fotó: Röhrig Dániel

Klaudia veszélyeztetett terhes volt, idő előtt indult meg a szülés, Kaposvárról Pécsre szállították, ahol két hétig volt kórházban. Máté minden másnap látogatta. Egy fiúnak adott életet, a gyermek azonban kéthetes korában meghalt szívelégtelenségben. Köztemetést rendeztek neki, mert nem volt pénzük eltemettetni. Máté azóta minden hónapban felad egy csekket, részletekben fizeti ki a fia temetését. Ahogyan meséli, egyetlenegyszer sem csúszott meg a részlettel. Ha már így alakult, mondja, legalább ez legyen rendben Fotó: Röhrig Dániel

Tisztálkodás azon a reggelen, amikor Máté bevonul letölteni kilenc hónapos börtönbüntetését. A családja már kint várja, hogy elkísérje a kaposvári bíróság melletti épületbe, ahol jelentkeznie kell. Innen szállítják tovább két héttel később Fotó: Röhrig Dániel / Magyar Nemzet

A szabadság utolsó percei. Máté tudja, mi vár rá odabent: ismeri a szabályait, a rendszeren belüli helyét. A szabad élethez sokkal kevésbé „ért”, gyakorlatilag a teljes fiatalságát börtönben töltötte. Úgy fogalmazott: „idekint” olyan, mint egy 14 éves srác, aki még ismerkedik a körülötte lévő világgal Fotó: Röhrig Dániel

Teljes összeroppanás. Búcsú a szabad élettől. Máté akkor került megint a zárt falak közé, amikor kezdte megszokni a kinti a világot. Nem sikerült új életet kezdenie Fotó: Röhrig Dániel / Magyar Nemzet