A bűnös – Három hónap Mátéval, aki fél életét börtönben töltötte

Az utcán mindent megtalálni: pizza, sütemény, bontatlan befőttes üvegek, lekvárok, savanyúság. Minden, ami egy háztartásban alapvetően szükséges. Megdöbbentő, mennyi élelmiszer végzi naponta a kukában. Máté az mondja, ha lenne is pénze, már akkor sem tudná abbahagyni a kukázást, az az életformájává vált. Kaposváron szigorúan büntetik a kukázást, ősszel Mátéra is többször is 10 ezer forintos bírságot szabtak ki, amit nem tud majd befizetni

Fotó: Röhrig Dániel