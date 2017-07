Fesztiválon mindig legyen nálunk pontymaszk

„Láttátok a Braveheartot? Nagyszerű! Akkor most játsszuk azt, hogy jobboldalt vannak a skótok, baloldalt az angolok! Addig nem kezdjük el a következő számot, amíg nem látok egy nagy, üres folyosót egészen a keverőpultig! Viszont amint belecsapunk a húrok közé, a két tábor helyet cserél! Készen álltok? Akkor gyerünk!” Éveken keresztül így buzdította rajongóit a New York-i Sick Of It All nevű hardcore-együttes. Az attrakció neve egyébként Wall of Death, és feltalálása óta több metál, punk, hardcore banda is bedobja – itt például a Depresszió –, hogy fokozza kicsit a hangulatot. A móka és a kacagás garantált

Fotó: Máté Péter / Magyar Nemzet