Íme a gyoda nagyra nőtt kuzinja, amit tényleg egy vérfürdő miatt emeltek

Huszonhétezer halott – ennyi áldozatot szedett a világ második legvéresebb háborúja 2016-ban. Hasonló statisztikával szembesülvén az európai ember hajlamos reflexből valamelyik közel-keleti, délkelet-ázsiai, esetleg afrikai tűzfészekre gondolni, hiszen az itteni médiából főleg efféle hírek harsognak. Ön szerint melyik konfliktusról, melyik szerencsétlen, nyomorult országról lehet szó, ahol ilyen sokan, egy Esztergom méretű városnyi ember halt erőszakos halált egyetlen év alatt? Szíriáról? Afganisztánról? Netán Jemenről vagy Nigériáról?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ha így okoskodott, tévedett: a világ második legtöbb áldozatot követelő fegyveres összetűzése Mexikóban volt tavaly. És még csak nem is „igazi”, „dicső”, „honvédő” háborúról van szó, melynek során a bátor és erényes hősök bátor erényességükkel lesújtják a gaz gonosztevőket, hogy azok ne tudjanak több gaz gonoszságot elkövetni. (Az, hogy ki a hős és ki a gonosztevő, persze a „hagyományos” háborúkban is legfeljebb utólag szokott eldőlni.) Nem, a mexikói valóság ennél sokkal földhözragadtabb, s egyben jóval kilátástalanabb. Ott ugyanis drogháború dúl: a minél nagyobb területeket megszerezni vagy megtartani próbáló bandák egymás és a rendfenntartó erők tagjait – s közben „persze” az útjukba keveredő ártatlan civileket – gyilkolják halomra, és viszont. A szóban forgó területek jelentős hányada pedig még csak nem is Mexikóban, hanem bizony a szomszédos Egyesült Államokban található, ahol az igazán fizetőképes kereslet is. A vérfürdő hullámverése tehát egész az USA-ig ér, noha az ottani hatóságok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az a határon megtörjön.

Különös vidék Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok találkozása. Amolyan igazi határterület, ahol minden összekeveredik, minden elmosódik, minden és mindenki kicsit amerikai és kicsit mexikói is egyben, valamint nagyon sajátos. Szépen megénekelték mindezt a szintén drogról és a kereskedelméről (is) szóló Totál szívás (Breaking Bad) című nagy sikerű tévésorozatban. Az a környék tényleg olyan: határvidék, ahonnan nézve maga a határvonal szinte nem is látszik.

Leszámítva a böhöm nagy kerítést a két ország között.

A magyar gyoda nagy testvére a világ egyik leghíresebb és legemblematikusabb hasonló létesítménye. Még a kilencvenes években kezdték építeni, hogy útját állják az illegális határátlépőknek, s így egyben a drogfutároknak. Nem egyetlen, hanem több kerítés összességéről van szó, fizikai értelemben is létező akadály összesen mintegy ezer kilométeren húzódik a bő háromezer kilométeres szárazföldi határon. Magát a barikádot és a „csupasz” szakaszokat is fegyveres határőrök felügyelik, a kerítéstelen részeket pedig még mindenféle kütyük, szenzorok, kamerák is. Többször felmerült már az akadály kibővítése, legutóbb Donald Trump elnök ígérte még a kampánykörútján, hogy gyakorlatilag hermetikusan elzárja egymástól a két országot egy „nagy, magas, gyönyörű” fallal, amit ráadásul Mexikóval fizettetne ki. Ennek az ígérgetésnek akkor inkább volt idegengyűlölet-, mint védekezésszaga, de ez talán egy másik írás témája lehetne.

Most inkább megmutatjuk, mennyire hasonló az objektum két oldala, de mégis mennyire más az élet északon és délen.

Mexikó: por, homok, szögesdrót

Az Egyesült Államokat és Mexikót elválasztó kerítés Sonoytában Fotó: Guillermo Arias / AFP

Egy parkoló bejárata a Mexikót az Egyesült Államokkal összekötő nemzetközi híd közelében, Nuevo Laredóban Fotó: Yuri Cortez / AFP

Mexikói katonák járőröznek Sonoytában Fotó: Guillermo Arias / AFP

Mexikói kézműves termékek Puerto Palomas egy boltjában Fotó: Yuri Cortez / AFP

Keresztek egy gyilkosság nyolc női áldozatának emlékére Lomas del Poleóban Fotó: Yuri Cortez / AFP

Halászhorog az angolul Rio Grande-nek, spanyolul Río Bravónak nevezett határfolyó alatt, a két országot összekötő híd alatt Fotó: Guillermo Arias / AFP

Bokszkesztyűk lógnak egy parkoló bejáratánál Nuevo Laredóban Fotó: Yuri Cortez / AFP

Szent Júdás Tádénak szentelt oltár és kápolna egy kihalt út mentén Ciudad Acunában Fotó: Yuri Cortez / AFP

Gumiabroncsot cserélő férfi Manuel Ojinagában Fotó: Guillermo Arias / AFP

Galambok repülnek a mexikói hősről, Francisco Villáról elnevezett utcában lévő közlekedési lámpák felett Ciudad Juárezben Fotó: Yuri Cortez / AFP

Férfiak kelnek át Mexikóba a Paso del Norte-i hídon, Ciudad Juáreznél Fotó: Guillermo Arias / AFP

USA: por, homok, szögesdrót (és némi beton)

Hátsó lámpák fénycsíkjai világítják meg az utat, ahogy a kocsik átlépik a határt San Diegóból Mexikó felé

Fotó: Jim Watson / AFP

Határőr ellenőriz az Egyesült Államokban lévő Tecatéban, miután szeizmikus tevékenységről kapott értesítést Fotó: Jim Watson / AFP

Elhagyott kanapé a kerítés előtt, a határ amerikai oldalán, Tecatéban Fotó: Jim Watson / AFP

Egy férfi gurulós járókerettel jött át Mexikóból a calexicói határátkelőhelyen Fotó: Jim Watson / AFP

Gyerekek kosárlabdáznak az arizonai Gadsdenben lévő a Gadsden Parkban, közel a határkerítéshez

Fotó: Jim Watson / AFP

Mezőgazdasági idénymunkások a San Luis-i határátkelőhelyen, Arizonában Fotó: Jim Watson / AFP

Tipikus amerikai csőrös kamion az arizonai Lukeville-nél Fotó: Jim Watson / AFP

Az új-mexikói Sunland Parknál jól láthatóan megszakad a kerítés Fotó: Jim Watson / AFP

Chris Kirkland, egy „nomád” amerikai épp átsétálja az országot. A fotón Új-Mexikóban látjuk, a határ közelében Fotó: Jim Watson / AFP

Elhagyott és kibelezett kocsi a kerítés texasi szakaszánál Fotó: Jim Watson / AFP

Kamion a határtól távolodóban, a World Trade International hídon. Itt már több a beton, kevesebb a por Fotó: Jim Watson / AFP

Képszerkesztő: Velledits Éva