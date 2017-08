2019-ig várhatnak a Trónok harca rajongói

Kemény tél közeleg a Trónok harca rajongói számára. Nem elég, hogy augusztus 27-én véget ért a hetedik évad, de a záró, nyolcadik szezonért valószínűleg 2019-ig kell majd várni. Szokatlanul hosszú idő ez a fantasy életében, hiszen mióta 2011 áprilisában útjára indult a sorozat, évente érkeztek a friss fejlemények.

A záró epizódokat idén októberben kezdik felvenni, és a kamerák egészen 2018 augusztusáig forognak majd.

A Trónok harca jeleneteinek felvétele a „közelgő tél” beálltával vált még bonyolultabbá. A történet előrehaladtával többször kell Izlandon forgatni, így pedig már a hetedik évad indulása is kitolódott a szokásos áprilisról júliusra. A nyolcadik szezonra pedig nemcsak a fagyos westerosi tájról kell gondoskodni, de a korábbiaknál még kidolgozottabb speciális effektekről is.

A várakozások közben egyre nagyobbak, mindeddig pedig a hetedik évad kapta a sorozatból a legpozitívabb értékeléseket. Az HBO mindenesetre a várakozásokat enyhítendő, elindította The Game Revealed című sorozatát is, ami azt mutatja be, hogyan készültek az egyes epizódok. Az első rész már elérhető a YouTube-on.

