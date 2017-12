A forgatókönyves szerint is karácsonyi film a Drágán add az életed

Hiába gondolja a YouGov-kérdőív kitöltőinek nagy része, hogy a Drágán add az életed igazából nem karácsonyi film, a forgatókönyves ebben nem ért egyet velük. Utóbbi ezzel egy tekintélyes rajongói bázishoz zárkózik fel, amely 1988-as megjelenése óta a tökéletes ünnepi néznivalók egyikeként tekint a Bruce Willis főszereplésével készült akciófilmre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A CNN munkatársa, Jake Tapper tette fel a kérdést a Twitteren, mire egy felhasználó úgy válaszolt neki: „A Drágán add az életed szerelemről, odaadásról, áldozathozatalról, a nagylelkűségről és a gonosszal való szembeszegülésről szól – hogyan ne lenne már karácsonyi film?” Steven E. de Souza forgatókönyvíróazt tette hozzá: ráadásul még egy várandós nőt is láthatunk a műben. Tapper megjegyezte, hogy korábban nem látott állásfoglalást tőle vagy Jeb Stuart forgatókönyvestől, mire Souza az #aDrágánaddazéletedegykarácsonyifilm hashtaggel tette egyértelművé a dolgot.

A YouGov december 7-én hozta ki felmérésének eredményét, amely szerint a britek 52 százaléka gondolta, hogy a Drágán add az életed nem karácsonyi alkotás. Csupán 30 százalék vélte annak, míg a maradék 18 nem tudott dönteni. A terroristás akciófilm egyébként bár júliusban jött ki, valóban szenteste játszódik, és ahogy fentebb említettük, a sztoriból fakadóan is tökéletes ünnepi választás lehet. És nem kevesen gondolják így: az idén az amerikai The Dish szolgáltató ingyen letölthetővé tette a filmet, miután tavaly a tizedik legnézettebb alkotás lett szenteste. Ezzel John McTiernan alkotása maga mögé szorította még a Reszkessetek, betörők!-et is.

Nemrég külön cikkben vizsgáltuk, mitől lehet egy alkotás tökéletes karácsonyi választás, és miért van, hogy szeretünk egyes sokat látott filmeket az ünnepek alkalmából újra elővenni.