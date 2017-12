A kínai animáció nagy ígérete

Igazat kell adnunk Shelley Page zsűritagnak, aki lapunknak beszélt arról, hogy az idei Anilogue egyik nagy erősségét az ázsiai animációk jelentik. És még csak nem is feltétlenül a japán animékről beszélünk: van élet a kontinensen Hayao Miyazaki klasszikus filmjei után is. A múlt héten a fővárosi Urániában és a Kinóban futó fesztiválra jutott inkább felnőtteket megcélzó alkotásokból és gyerekmesékből is, a minőségről ugyanakkor ez a különbségtétel mit sem árult el.

A 15. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál egész estés versenyfilmjei közül A hegyek és vizek könnye (Big Fish & Begonia) című kínai alkotás került ki győztesként. A történet szerint létezik egy másik világ, amelyben az emberi lelkek és a természet törvényeinek őrei élnek. Éppen úgy néznek ki, mint mi, de elmondásuk szerint „nem istenek vagy emberi lények, hanem a Mások”. Közéjük tartozik a 16 éves Chu, akit egy beavatási szertartás keretében az emberek közé küldenek, hogy vörös delfinként legyen néhány napig a közelünkben. A baj viszont rögtön megtörténik: háló fogságába kerül, egy fiatalember pedig az élete árán menti meg őt. Chu rögtön visszatér világába, és megkísérli a lehetetlent, a fiú lelkének feltámasztását.

Hszuan Liang és Csun Csang filmje az idei Annecyn már bemutatkozott, a szakma pedig egyöntetűen a kínai animáció nagy előrelépéseként ünnepelte. Ami nem is meglepő, hiszen miközben a film sokat merít a japán animék világából (mégiscsak meg kell említenünk Chihiro kalandjait) vagy olyan klasszikus rajzfilmekből, mint A kis hableány, mégis üdítően eredeti, lebilincselő vállalkozásnak mondható. Ráadásul kicsik és nagyok egyaránt kedvüket lelhetik benne, ami miatt még összetettebbé, izgalmasabbá válik a film. Chu valóban egy Chihiro-szerű karakter, ami, lássuk be, érthető, az azonosulást nagyban segítő választás. A hangsúly persze ettől még a szárnyaló képzelőerővel megteremtett fantáziavilágon van, amelyben egyszerre fedezhetjük fel a taoizmus elemeit, illetve a végleges formáját a Han-korban elérő Hegyek és vizek könyve sorait. (Ez utóbbira utal a magyar cím is.)

A kínai animációval szemben A saját hangod (Your Voice) inkább a gyermekeknek ajánlható jó szívvel. A szintén a versenyfilmes mezőnyben induló Naojuki Ito-alkotás egy fiatal lányt helyez a középpontba, aki Chúnál azért éretlenebb, így olykor bosszantóbb is. Nem mintha ne lenne ő is csupa szív, de váratlan érzelmi kitöréseit, hisztijeit olykor nem könnyű figyelni. A tengerparti városban élő lány hiszi, hogy a szavaknak erejük van, így mindig elkeseredik, amikor látja, hogy egyik barátnője épp milyen gonoszságokat mond a másikra. Miután felfedez egy elhagyatott rádióállomást, úgy dönt, kipróbálja magát ezen a téren, ami egy új barátot és fontos tapasztalatokat hoz számára. A rajzfilm tanulságai valóban megszívlelendők gyerekek számára: vigyázz, milyen hangon beszélsz társadról, magadnak fogsz csak rosszat okozni vele.

A súlyosabb kérdéseket felvető filmek közül kiemelendő a japán A világ innenső végén, amely 1944-ben, Hirosimában játszódik. Katabucsi Szunao tragikus II. világháborús története kiérdemelte a zsűri külön elismerését is. Éppígy fontos megemlíteni a Teheráni tabukat, amely az idei Cannes-i Filmfesztiválon mutatkozott be, és amely négy fiatal sorsán keresztül mutatja be az iráni társadalom nyújtotta lehetőségeket, az elérhető szabadság mértékét.

A rövidfilmes mezőny nem szűkölködött kiváló magyar alkotásokban, amelyek közül talán Csáki László Néhány szó című rendezése a legemlékezetesebb. A váratlanul őszinte, kényelmetlen színpadi köszönőbeszédet tartó férfi sztorija az utóbbi időkből eszünkbe juttathatta Charlie Kaufman nagyszerű, a szintén a kiégésről mesélő Anomalisa című animációját is. A hazaiak közül egyébként Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című filmje kapott külön elismerést az argentin zsűritagtól, Javier Mradtól. Az érzékiséget és fenyegetettséget vegyítő alkotás a mostanság népszerű (nagy)macskás női animációk közé sorolható, kiemelése teljesen megérdemeltnek mondható.

A rövidfilmes szekció díját a svéd Niki Lindroth von Bahr munkája, A teher vitte el. A bábanimáció eredetiségéhez nem férhet kétség: sötét, társadalomkritikus musicalt kapunk egy autópálya melletti bevásárlóközpont mélyéről. A sztori szerint az egérként és más állatokként megjelenő bolti eladók vidám musicalszámokkal küzdenek az unalom és szorongás ellen, de az apokalipszis már a kanyarban van. Lindroth von Bahr egyébként korábban elmondta, nagyban befolyásolta a Kaliforniai álom (La La Land): gyűlölte a filmet, és úgy érezte, muszáj olyan mozit készítenie, ami nem ennyire naiv módon kísérel meg elbeszélni egy történetet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.05.