A MeToo-kampány uralta a Bafta vörös szőnyegét is

Újra fekete ruhát öltött Hollywood apraja-nagyja: a Golden Globe-gála után február 18-án a 71. Bafta-gálát tartották meg a londoni Royal Hallban. A Brit Film- és Televíziós Akadémia díjkiosztója jelöltjeit még január 9-én hozták nyilvánosságra, míg a szavazás második körét február tizennegyedikén zárták le. Házigazdának Joanne Lumley brit színésznő-producert választották, a legtöbb, tizenkettő jelölést pedig Guillermo del Toro filmje, A víz érintése gyűjtötte be.

A tavaly év végén robbant zaklatási botrányok határozták meg ezt a gálát is. A vörös szőnyegen számos színész és színésznő vállalt közösségeket azokkal, akik korábban zaklatás áldozataivá váltak. Feketében jelent meg többek közt Margot Robbie, Octavia Spencer, Lupita Nyong'o és Greta Gerwig. Mások a Time's Up mozgalom kitűzőjét viselték. A hétvégén egyébként Emma Watson mellett közel kétszáz brit és ír színész írta alá a munkahelyi szexuális zaklatások ellen született nyílt levelet.

A Time's Up mozgalom aktivistái a Bafta-gála vörös szőnyegén Fotó: Daniel Leal-Olivas / AFP

Többen ezúttal vendégként is emberi jogi aktivistákat hoztak magukkal: így tett az Independent szerint többek közt Andrea Riseborough, Gemma Arterton, Naomi Harris és Angelina Jolie is. Felbukkant például az a Phyll Opoku-Gyimah, aki az UK Black Pride egyik társalapítója. Nemcsak nőjogi szervezetektől jöttek egyébként: Jolie vendége például a kambodzsai Loung Unggal érkezett, akinek memoárjából született a First they killed my father című film. A gyerekkatonákat középpontba emelő alkotás a hetvenes évekbeli kambodzsai népirtás borzalmait mutatja be.

Este kilenckor el is kezdődött az idei nyertesek bejelentése, elsők közt a legjobb brit film kategória jelöltjeivel. Rögtön kezdetét is vette Martin McDonagh filmje, a Három óriásplakát Ebbing határában sikermenete: olyanokkal szemben diadalmaskodott, mint az Oroszországban betiltott Sztálin halála, a Lady Macbeth vagy a Paddington 2. Az In Bruges és A hét pszichopata rendezőjének filmje később sem maradt díjak nélkül. McDonagh visszatérő színésze, Sam Rockwell a legjobb mellékszereplőnek járó elismerést kapta meg, lekörözve A világ összes pénzéért szintén kritikai elismerésben részesült Christopher Plummert.

A rendezőhöz méltóan egyszerre erőszakos és szórakoztató film megkapta a legjobb eredeti forgatókönyvnek és a legjobb színésznőnek (Frances McDormand) járó díjat is. Utóbbi kategória pedig igencsak erős volt: mind az Én, Tonya címszerepét vivő Margot Robbie, mind a Lady Bird sztárja, Saoirse Ronan remek kritikákat kapott. Az Én, Tonya végül a legjobb mellékszereplőnő kategóriában lett győztes: a filmben valóban mesteri alakítást nyújtó Allison Janney teljesítményét méltatták.

Allison Janney, az Én, Tonya színésznője a legjobb mellékszereplőnőnek járó Baftával Fotó: Ben Stansall / AFP

A legjobb filmnek járó díjat ugyancsak a Három óriásplakát Ebbing határában nyerte el. Az Oscar-gála előtt nem sokkal kifejezetten jók hát az alkotás esélyei, hogy a márciusi díjkiosztón is tarolni tudjon. McDonagh rendezésével szemben indult még a Szólíts a neveden, A víz érintése, A legsötétebb óra és a Dunkirk is.

Díjazták az év kedvenc feltörekvő csillagát is: a kategória jelöltjei között ott volt a sokat dicsért Szólíts a neveden színésze, Timothée Chalamet, de Florence Pugh is a Lady Macbethből, valamint Tessa Thompson a Sundance-kedvenc Sorry to Bother You-ból és a Westworld sorozatból. Végül a tavalyi év kedvenc független horrorja, a Tűnj el főszereplője, Daniel Kaluuya kapta az elismerést. Ő egyébként szerepel a héten mozikba került Fekete párducban is.

A víz érintése végül néhány jelölését tudta díjra váltani, de ezek között akadt fontosabb kategória is. A legjobb rendező Guillermo del Toro lett, lenyomva így McDonaghot és Nolant, de a film (és így Alexandre Desplat) kiérdemelte a legjobb filmzenéért járó elismerést is.

A Dunkirk ugyan számos jelölést kapott, de végül inkább technikai kategóriában díjazták csak: a filmé lett a legjobb hangzás, szemben a Nyomd, bébi, nyomd-dal és a Csillagok háborúja VIII-cal. Kevin Spacey eddigi utolsó filmje sem maradt elismerés nélkül: a Baby Driver vágói, Jonathan Amos és Paul Machliss távozhattak elégedetten. A Magyarországon forgatott Szárnyas fejvadász 2049 a legjobb vizuális effektekért járó díjat vihette haza, de a film operatőre, Roger Deakins is kategóriája legjobbjának bizonyult. A Szólíts a neveden pedig végül a legjobb adaptált forgatókönyv díját zsebelhette be. A legjobb színész Gary Oldman lett A legsötétebb órából.

A legjobb animációs filmnek járó Baftát a Coco kapta, míg a nem angol nyelvű alkotások közül Park Chan-wook mozija, A szolgálólány diadalmaskodott. Ezzel elhozta az elismerést a legjobb külföldi film Oscar-szobrocskájáért harcba szálló remek orosz film, a Szeretet nélkül elől. Utóbbival kell majd megküzdenie az arany szobrocskáért a Testről és lélekrőlnek, nem feledve Ruben Östlund szintén esélyes rendezését, A négyzetet sem.

Ahogy az Independent is idézte, a Twitteren sokan örültek Kaluuya elismerésének, viszont csalódottak voltak, hogy a Paddington 2. végül egy jelölését sem tudta díjra váltani.