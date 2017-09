A miskolci Jameson Cinefestre látogat Jirí Menzel és Francesca Eastwood

Jirí Menzelt életmű-, Vásáry Magdalénát (Magdaléna Vásáryová) pedig Európa-díjjal tüntetik ki a miskolci nemzetközi filmfesztiválon. A pénteki nyitófilm Bohumil Hrabal klasszikus művének adaptációja lesz, amely az 1981-es velencei fesztiválon a zsűri különdíját is elnyerte.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Menzel persze nemcsak Pepin bácsi különös eszmefuttatásainak vászonra álmodásával írta be magát a filmtörténelembe: 1966-os műve, a Szigorúan ellenőrzött vonatok rögtön Oscar-díjat nyert, s nagy siker volt, és Aranymedvét is kapott a Pacsirták cérnaszálon is.

Új bemutatóval érkeznek nagynevű filmesek is. Clint Eastwood lánya, a 24 éves Francesca Eastwood A bosszú angyala előtt mond köszöntőt, továbbá meghallgathatjuk a film rendezőjét, Natalia Leite-et is. A szeptemberben a hazai mozikba érkező thriller egy nemi erőszak történetét dolgozza fel.

A Cinefest nagyjátékfilmes versenyprogramjában szintúgy nagy nevekkel találkozhatunk. Látható lesz a Dakota Fanninggel készült Megtorlás, illetve a Jólét, Robert Pattinsonnal a főszerepben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.06.