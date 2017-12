A rajongókkal szemben J. K. Rowling örül Johnny Deppnek

Miután hetek óta dühöngenek J. K. Rowling egyes rajongói, amiért a Warner Bros. a Legendás állatok és megfigyelésük következő részére is Johnny Deppet szerződtette, az író is kiállt, nyilvánosan védve meg a döntést. „Őszintén boldog vagyok, hogy sikerült megnyerni erre a szerepre” – üzente a Harry Potter-sorozat szerzője, csalódást váltva ki hívei köréből.

A vita még a múlt hónapban robbant ki, miután az Entertainment Weekly beszámolt róla, hogy a Jude Law által alakított Dumbledore-ral szemben Depp térhet vissza Gellert Grindelwaldként. A tavalyi mozifilm végén már láthattuk A Karib-tenger kalózai sztárját, többen viszont azt gondolták, hogy az idén kirobbant zaklatási ügyek nyomán új színészt keresnek majd a sötét varázsló szerepére.

A múlt évben ugyanis Amber Heard színész azzal jelentette be válási szándékát Depptől, hogy a filmsztár házasságuk alatt lelkileg és fizikailag is bántalmazta őt. Korábban emiatt kihívta már a rendőrséget is, csak mire kiérkeztek, a nő már arról beszélt: csupán vitatkoztak. Későbbi elmondása szerint ezzel is csak védeni szerette volna párja karrierjét. A bántalmazottaknál egyébként nem ritka, hogy még ők szeretnék védeni a következményektől a bántalmazójukat.

Hiába: Rowling bár előszeretettel közli a világgal véleményét Trumpról vagy hollywoodi zaklatókról, úgy tűnik, a Deppről nyilvánosságra került hírek nem hatották meg. Honlapján közzétett szövegében a „hatalmas, támogató közösségről” szóló hosszas köntörfalazás után arra jut, hogy nem csupán nyugodtak az eredeti szereposztást illetően, de ő különösen boldog amiatt, hogy Johnny Depp fontos szerepet alakít a következő filmben. Az író utalt David Yates korábbi nyilatkozatára is: a rendező az Entertainment Weeklynek beszélt arról, hogy „egyetlen ember vette célba Deppet. (…) Csak arról az emberről adhatok számot nektek, akit mindennap látok, és aki abszolút kedves és tisztelettudó.” A filmsztártól korábbi felesége még távoltartási végzést is kért. Továbbá az „abszolút kedves és tisztelettudó” színészről kiszivárgott egy videó is, amelyen Heard jelenlétében tör-zúz a konyhában, majd megpróbálja elvenni a nő telefonját.

A Legendás állatok: Grindelwald bűntettei című filmet jövő ősszel mutatják be. Az előző epizódból visszatér Eddie Redmayne és Katherine Waterston is, Leta Lestrange szerepében Zoe Kravitzet köszönthetjük majd. A folytatást illetően egyébként több dolog is kiderült már a korábban megjelent Rowling-zsebkönyvből.