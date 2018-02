A szederallergiások érzékenységét sértette Nyúl Péter

Bocsánatot kért a Sony, amiért a Nyúl Péter című film megsértette a szederallergiások érzékenységét – derült ki a New York Times cikkéből. Bár kérdéses, a világon összesen hányan küzdenek ezzel, de a stúdiónak egy kis felháborodás elég volt, hogy rögtön meghátráljon, és a művészeti szabadságra való hivatkozás helyett inkább mentegetőzni kezdjen.

A Will Gluck rendezte filmet februárban mutatták be, magyarországi premierje pedig márciusra várható. A részben számítógépes animációval készült, részben élőszereplős alkotás egyik karaktere, Tom McGregor (Domhnall Gleeson) allergiás a szederre, a kertjét elfoglalni kívánó nyulak pedig ezt használják ki küzdelmük során. Előbb különféle zöldségeket és gyümölcsöket zúdítanak rá, majd egy csúzli segítségével vadszedret lőnek a szájába. Ez hatásos fegyvernek bizonyul: McGregor küszködik, hogy idejében beoltsa magát egy EpiPennel, de végül nem tudja leküzdeni az allergiás rohamot, és összeroskad.

Az Egyesült Királyságban élő Sam Rose mindezt nem találta viccesnek, és kijelentette: a Nyúl Péter kalandjait író Beatrix Potter most foroghat a sírjában. – A különféle allergiákat gyakran nem veszik elég komolyan. Az, hogy a szélesvásznon már egy ilyen népszerű karakter teheti elcsépelt poén tárgyává ezeket, mélyen elkeserítőnek mondható – jelentette ki egy interjúban Rose.

Vasárnap máris közleményben reagált a Sony, azt írva: „az ételallergiákat valóban komolyan kell venni”. A stúdió szerint valóban nem kellett volna egyértelművé tenni, hogy McGregor allergiás a szederre – „még egy ilyen rajzfilmszerű, a helyzetkomikummal játszó módon sem”. A rendező, az írók és a producerek által jegyzett szöveg szerint valóban nem voltak elég elővigyázatok és érzékenyek a kérdést illetően, ezért bocsánatot kérnek.

Az Amerikai Asztmások és Allergiások Alapítványának elnöke, Kenneth Mendez szombaton látta a filmet, a jelenet pedig olyannyira felháborította, hogy rögtön billentyűzetet ragadott. Az érdekvédő nyílt levélben üzente az alkotóknak, hogy nem kellene gúnyt űzniük a különböző ételallergiákból, amik sokszor halálos következményekkel járnak. Mendez szerint a film ezzel arra bátorítja a közönséget, hogy ne vegyék elég komolyan az allergiás reakciókat.

Ennek fényében valószínű, hogy kezdhet aggódni számos más művész is, amiért alkotásuk viccet merészelt csinálni bármi ilyesmiből. Ott volt például A randiguru című 2005-ös film, amiben Will Smith karaktere lett rosszul egy általa fogyasztott ételtől. A viccesnek szánt, rendkívül felkavaró jelenet megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk. Ne feledjük a 2011-es Förtelmes főnökök című filmet sem, amiben Dave Harken (Kevin Spacey) lesz rosszul egy általa fogyasztott mogyoróvajas szendvicstől. „Mogyoró”, mondja még ki fulladozva, mielőtt összeesne – remélhetőleg a filmet jegyző New Line Cinema bocsánatot kér majd ezért. (Esetleg a tendenciákat látva ki lehetne vágni Spaceyt ebből a filmből is.)

A What Does the Fox Say? című számáról ismert Ylvis pedig néhány éve egyenesen az ételallergiák kapcsán készített egy ironikus videoklipet, amiért azóta sem kért senki bocsánatot. Épp itt lenne az ideje.