A szereposztó díványon vitázik Hollywood

Hiába Jennifer Lawrence minden kifakadása, illetve Emma Watson lelkesítő beszéde, vannak dolgok, amelyek Hollywoodban nehezen változnak. Ilyennek mondható a The Guardian cikke szerint a szereposztó dívány is. Bár a stúdiók és filmsztárok rendre kiállnak a feminizmus mellett, a színésznők még mindig számos ajánlatot kapnak egy-egy casting során.

Mások mellett Gwyneth Paltrow, Helen Mirren és Susan Sarandon is előállt már azzal, karrierjük elején miként léptek fel velük szemben neves filmesek, producerek. – Egyszer azért rúgtak ki, mert nem voltam hajlandó lefeküdni a főnökömmel – jelentette ki egy márciusi interjúban Jane Fonda, míg Zoe Kazan szerint egy producer azzal próbált bagatellizálni egy kínos ajánlatot: csak viccelt.

Azt gondolnánk, mindez már a múlt, és hasonló nemigen fordulhat elő az utóbbi években. Ez nem feltétlenül igaz. Az Equity brit színész-szakszervezet múlt hónapban tette közzé kiáltványát, amelyben radikális változásokat szorgalmaz a szerepválogatásokra vonatkozóan. Egyebek közt követelik, hogy egy színészt vagy színésznőt se lehessen egy meghallgatáson vetkőzésre kérni, amíg nincs egy mindenki számára elfogadható harmadik fél is a helyszínen. A javaslatokat üdvözölte a Castingszervezők Szövetsége, a színészek ugyanakkor továbbra is szkeptikusak.

– Ezeket a követeléseket már most is szavatolják a szerződésekben, miközben a gyakorlat sokszor mást mutat – jelentette ki Meissa Hampton amerikai színésznő, aki két éve még Tumblr-oldalt is létrehozott az olyan sztoriknak, amelyek szenvedő alanyai a színésznők voltak. Mint mondta, hiába megy el valaki a szakszervezethez a panaszával, ott annyit mondanak: szerezned kellene egy ügyvédet. Ez viszont aztán hiába történik meg, a karriernek szerinte már annyi, nem lehet győztesként kijönni a helyzetből. Ráadásul az olyan szituációkkal nehéz mit kezdeni, mikor csupán arra kértek egy azután nem alkalmazott színészt, hogy alsóneműben vegyen részt a meghallgatáson. Bár rendkívül abszurd és megalázó helyzeteket teremthet ez, a jog nehezen tudna vele bármit is kezdeni.

Biztos vagyok benne, hogy akadnak ilyenek, ahogy minden munkahelyen. Nagyobb baj, hogy nem jut elég szerep a színészeknek. Egy év is eltelhet úgy, hogy egy nőt sem tudtam meghallgatni – mondta el Debbie McWilliams, aki a többi között Bond-filmekben dolgozott szereposztó rendezőként (casting director). Egy névtelenséget kérő brit színész szerint nem is annyira szereposztó díványról van szó. Sokszor már a szerződtetés után éreztetik a színésznővel: igazán hálás lehetne azért, hogy ott van, ahol.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.21.