A Trónok harca alkotói Csillagok háborúja filmeket csinálnak

Több Star Wars-filmet is készítenek majd a Disney tulajdonában álló Lucasfilm stúdiónak David Benioff és D. B. Weiss, a 2010-es évek legsikeresebb tévésorozatának, a Trónok harcának az alkotói – írta meg kedden a StarWars.com.

Az alkotópáros íróként és producerként is jegyzi majd a nem részletezett számú filmeket (bemutató dátumról sincs szó), amelyek története és szereplői nem kapcsolódnak majd a Skywalker–sagához, valamint Az utolsó Jedik rendezője, Rian Johnson által írandó trilógiához sem.

– David és Dan korunk legjobb történetmesélői közé tartoznak. Komplex karaktereket, mély, mítoszokban gazdag történeteket találnak ki, amelyek révén új alapokra helyezik majd a Csillagok háborúját, ez pedig rendkívüli módon felvillanyoz – indokolta a Lucasfilm döntését Kathleen Kennedy, a stúdió vezetője.

Benioff és Weiss arról beszélt, a Csillagok háborúja 1977-es bemutatása óta álmodoznak erről a világról, megtisztelőnek érzik a lehetőséget, és kicsit félnek a felelősségtől. Mint írták, akkor kezdenek, amikor a Trónok harca utolsó évadával végeznek – a sorozat jövő tavasszal kerül majd az HBO révén képernyőre.

A hét eddig meglehetősen gazdag Star Wars-hírekben, hiszen hétfőn két rövid előzetest is bemutattak a Ron Howard rendezésében május 24-én érkező Solo: Egy Star Wars-történet című antológiafilmhez – minden fontos infót itt talál erről.

Westerosból a messzi-messzi galaxisba – vagy fordítva

Voltak már személyi összefonódások a Trónok harca és a Csillagok háborúja között, hiszen több színész is szerepelt már mindkét szuperprodukcióban. Julian Glover egy birodalmi tábornokot, Maximilian Veerst alakította a klasszikus trilógiában, míg a Trónok harcában Pycelle Nagymestert játszotta. Emiliea Clarke a Trónok harcában Danerys Targaryent, a Solóban pedig Qi’Rát formálja meg. Gwendoline Christie mindkét mozgóképben harcos bőrébe bújt: a hetedik és nyolcadik Star Warsban Phasma századoséba, míg a Trónok harcában Tarth-i Briennébe. A svéd Max von Sydow Az ébredő Erőben Lor San Tekkát, Westerosban a Háromszemű hollót alakította.

A sort hosszan folytathatnánk részletesen, hiszen Keisha Castle-Hughes, Jessica Henwick, Thomas Brodie-Sangster, Mark Stanley, Miltos Yerolemou, Emun Elliott, Liang Yang, C. C. Smiff, Nina Gold, Ian McElhinney és Spencer Wilding is felbukkant mindkét szuperprodukcióban. A részletes listát itt olvashatja.