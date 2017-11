A túlélésért küzd Luc Besson cége

Hiába várták annyira Luc Besson visszatérését a sci-fihez, a Valerian és az ezer bolygó városa csúfos bukás lett, így a rendező-producernek most küszködnie kell, hogy cége fenn tudjon maradni – derült ki az Independent cikkéből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Cara Delevingne, Ethan Hawke és Rihanna főszereplésével készült film ugyanis a valaha volt legköltségesebb független mozinak számít, miután a gyártása 177 millió dollárt emésztett fel, nem beszélve akkor még a marketingről, illetve az egyéb költségekről. Miután viszont világszerte összesen 225 milliós bevételre tett szert, Besson cége, az EuropaCorp jelenleg egyik hónapról a másikra él. Az AFP szerint a vállalatnak jelenleg többek közt újra kell ütemeznie adósságait.

A tavalyi évet amúgy szintén bukással zárta az EuropaCorp: 120 millió eurós vereséget halmoztak fel 2016 végére. Azóta olyan filmekkel álltak elő, mint a Gemma Arterton és Bill Nighy főszereplésével készült Their Finest, az Emma Watson-féle A kör, vagy épp a Naomi Watts fémjelezte Bezárva.

A korábban az Elrabolva-filmekért is felelős cég ennek ellenére továbbra is szeretne három angol nyelvű, illetve két francia filmmel előállni évente. Azt már be is jelentették, hogy előkészítés alatt áll A szállító ötödik és hatodik részének megvalósítása.