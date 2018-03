A Tűnj el! lett a legjobb film a „független Oscaron”

A legjobb film és a legjobb rendező díját is a Tűnj el! kapta az Oscar előestéjén tartott Independent Spirit Awardson. A 4,5 millió dollárból készült szatíra ezzel igencsak jó esélyekkel indul az Oscar-gálán is, ahol négy jelölést tudhat magáénak. Bár a legjobb film kategóriájában számos esélyesebb filmet találunk, a „független Oscaron” mégis sikerült elhozni az elismerést a Három óriásplakát Ebbing határában, illetve a Szólíts a neveden című filmek elől.

„Ez a projekt nem állásfoglalásként indult, hanem egyszerűen úgy, hogy szerettem volna egy filmet készíteni a kedvenc műfajomban – jelentette ki Jordan Peele. Majd hozzátette: – Igazságaink a legerősebb fegyverek a hazugságok ellen, szóval tegyétek, amit tesztek.”

A legjobb színésznő a Három óriásplakát… főszereplője, Frances McDormand lett. Őt a vasárnapi gála egyik nagy esélyesének is tartják. A legjobb férfi színésznek járó elismerést pedig a Szólíts a neveden című melegszerelmes film sztárja, Timothée Chalamet vehette át. „Két évvel ezelőtt ellehettem egy olyan filmmel, amelyben szexuális érintkezésbe kerülök egy barackkal, mert senki nem tudta, ki vagyok, de ma már nem árt egy kicsit óvatosabbnak lennem” – viccelődött a színész, utalva a film egyik sokat emlegetett jelenetére.

A legjobb mellékszereplőnő az Én, Tonya karakteres anyafiguráját játszó Allison Janney lett, míg a férfi mellékszereplők közül Sam Rockwell (Három óriásplakát…) térhetett haza elismeréssel. „Körülbelül 932 független filmben szerepeltem már. A mikrobüdzsé kifejezés jó ismerősöm” – jelentette ki a színész.

A legjobb forgatókönyv díját Greta Gerwig kapta a Lady Birdért, a legjobb első film pedig a sötét Instagram-szatíra, az Ingrid Goes West lett. A legjobb külföldi filmnek járó elismerést a chilei A Fantastic Woman kapta. Sebastian Lelio alkotása az Oscarért is versenyben van, ez pedig nem a legjobb Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről számára. Két évvel ezelőtt az Independent Spirit Awards legjobb külföldi filmnek járó elismerését is a Saul fia vihette haza.