Aggódik a bohócszövetség a Stephen King-adaptáció miatt

Útmutatóval látta el tagjait a Bohócok Világszövetsége, hogy így készítse fel őket a Stephen King-adaptáció várható következményeire. A szervezet jó ideje aggódik a film miatt: már a megjelenés előtt is arra figyelmeztetett, hogy tagjai elveszthetik a munkájukat, ha ismét gyilkos bohócokkal fogják riogatni a gyerekeket.

Miután pedig a Bill Skarsgard főszereplésével készült Az film hatalmas kasszasiker, a piros orrú munkások joggal aggódhatnak, hogy ezután a kegyetlen Pennywise-szal fogják azonosítani őket.

A Guardian szerint több bohóc is panaszkodott már a mozikba kerülés óta, hogy rossz hatással van a piacra a film. A darlingtoni Tommy Bungle például arról számolt be a Sunnak: a meghívásainak száma a harmadával zuhant az utóbbi időkben. Amihez nyilván hozzájárult a korábban tapasztalt „gyilkos bohóc”-őrület is: a jelmez sokak számára inkább rémisztőnek, mintsem mulatságosnak bizonyul.

„A tavalyi év nagyon rossz is volt, és csak azt látom, hogy a helyzet romlik” – mondta el a dél-walesi Mr. T. Ricks, azaz Alan Paget. A férfit már rendkívül fárasztja, hogy telefonon és e-mailben is folyamatosan magyarázkodnia kell: nem, ő nem egy „ijesztő bohóc”.

A Nemzetközi Bohócok tiszteletbeli titkára, Ian Williams szerint viszont a megszólalók csak bohóckodnak, és a panaszkodók nagy része nincs is régóta a pályán. – Bohóc voltam, mikor kijött az Az-sorozat 27 éve, bohóc vagyok ma is – jelentette ki.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.18.