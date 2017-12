Akinek a karrierjét Oprah Winfrey mentette meg

Pályáját stand-up komikusként kezdte, egy Oscar- és két Grammy-díjjal a háta mögött pedig vallja, hogy karrierjét Oprah Winfrey mentette meg. A szerdán ötvenéves Jamie Foxx mögött, mondhatni, változatos zenei és filmes pálya áll. Ugyan az elmúlt két évtizedben több felejthető blockbusterben is szerepet vállalt, de még az utóbbi időkben is olyanokkal forgathatott együtt, mint Quentin Tarantino vagy épp Edgar Wright. Hiába, Ray Charles megformálója jól választani azért mindig is tudott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Foxx 1967. december 13-án született a texasi Terrellben, még Eric Marlon Bishop néven. Édesanyja örökbefogadó szülei nevelték fel, anyjával és az iszlámra áttért apjával pedig nem is igazán tartotta a kapcsolatot. Erősen baptista neveltetést kapott, kamaszként pedig zongorázott és énekelt is a helyi templomi kórusban. A nehéz körülmények, köztük a testközelből megtapasztalt szegregáció ellenére Foxx nem vesztette humorát, gimnazistaként pedig a tanár már általa jutalmazta a jó viselkedést: ha a diákok fegyelmezték magukat, Foxx vicceket mesélt a többieknek.

A kilencvenes évek fordulóján már különböző klubokban lépett fel humoristaként, nevét pedig ekkoriban változtatta Jamie Foxxra. (Utóbbival egy fekete filmsztár, Redd Foxx előtt tisztelegve.) Pályáját az In Living Color vígjátéksorozat indította be, melyben 1991-től láthattuk, hogy aztán 1996 és 2001 között már saját szériát kapjon The Jamie Foxx Show címmel. Közben beindult rapperkarrierje is, és közös számokat jegyzett Twistával, Kanye Westtel vagy épp Ludacrisszel. Első Grammy-díját 2006-ban kapta Kanyével közös számáért, a Gold Diggerért, míg négy évvel később már R&B kategóriában diadalmaskodott T-Painnal közösen. (Ekkor a Blame it című dalt díjazták.) Foxx egyébként az egyike annak az öt embernek, akik egyszerre kaptak színészi alakításért járó Oscar-díjat, és jutottak el dalukkal a Billboard-lista éléig. (Ezzel egy társaságba került Cherrel, Barbra Streisanddal, Frank Sinatrával és Bing Crosbyval.)

Mozis karrierje olyan filmekkel indult, mint a Vonzások és állatságok vagy a Potyázók a portyán, de hamarosan már komolyabb alkotásokban bizonyíthatta rátermettségét. Oliver Stone 1999-es sportdrámájában, a Minden héten háborúban Al Pacino és Dennis Quaid oldalán játszott, majd két évvel később jött a Muhammad Aliről készült életrajzi mozi. Hogy 2004-ben ezután megtalálja eddigi egyik legfontosabb szerepe: a legendás zongoristát, Ray Charlest játszhatta el, amiért aztán be is zsebelte a legjobb színésznek járó Oscar-díjat. Háttérbe ezután sem szorult, hiszen ugyan változó színvonalú, de egyaránt nagyot szóló filmekben kapott szerepeket. A Förtelmes főnökök részek mellett láthattuk a Django elszabadulban, A csodálatos Pókember 2.-ben és a Nyomd, bébi, nyomd!-ban is.