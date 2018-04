Az amerikai filmipar történetének magyar gyökereit kutatják

Köztudott, hogy az amerikai filmipar igen sokat köszönhet a magyaroknak, hiszen az egyéb nációk mellett hazánkfiai is eljutottak a tengeren túlra, ahol részben a segítségükkel alapították meg a hollywoodi álomgyárat. Zukor Adolf hozta létre például a Paramount filmstúdiót, Fried Vilmos (William Fox) nevéhez pedig a 20th Century Fox kötődik. De mellettük gyakorlatilag megszámlálhatatlan azoknak a száma, akik sikeres szakember, netán sztárok lett, és van magyar kötődésük.

Részben ezeknek a gyökereknek a felkutatására alakult meg 2016 végén a Magyar Hollywood Tanács, amely missziós tevékenységével hirdeti: érdemes büszkének lennünk magyarságunkra. – Jó helyzetben voltam, ugyanis negyven éves diplomáciai tevékenységem utolsó külföldi állomásaként a Los Angeles-i főkonzuli posztot töltöttem be. A téma pedig gyakorlatilag az utcán hevert. A hollywoodi eseményekkel hivatalból is sokat kellett foglalkoznom, de egyébként is nagyon szeretem a filmeket, így szabadidőmben is beleástam magam a témába: az ottani tapasztalatok alapján meg is írtam egy könyvet Az én Hollywoodom címmel, amely az álomgyár magyar gyökereivel foglalkozott. Amikor elkezdtem a munkát, tudtam, hogy nagyon sok magyar dolgozott Hollywoodban, de nem gondoltam volna, hogy ennyi. Fantasztikus mennyiségben találtuk meg a magyar nyomokat, vonatkozásokat – nyilatkozott lapunknak a kezdetekről Bokor Balázs, a tanács elnöke.

Miután befejezte a főkonzuli munkát és hazajött, Bokor úgynevezett Hollywood-túrákat szervezett, amelyek során ellátogattak azokra a kelet-magyarországi településekre, ahonnan olyan hírességek származnak, mint például a már említett Fried Vilmos (Tolcsva) és Zukor Adolf (Ricse), valamint Tony Curtis (édesapja mátészalkai) és Várkonyi Mihály (Kisvárda) színészek, Rózsa Miklós zeneszerző (Nagylóc) vagy Pressburger Imre rendező (Miskolc). Ennek keretében mindenhol jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzatokkal, előadásokat tartottak, emléktáblákat avattak.

Mivel a programokra sokan voltak kíváncsiak, Bokor Balázs egy bárki számára nyitott civil szervezet megalapítása mellett döntött. Az elmúlt közel másfél évben a tanács tagjainak száma háromszázötvenre nőtt (ennek nagyjából negyven százaléka szakmabeli és körülbelül negyede Los Angelesben élő magyar), az elnökségben pedig Csupó Gábor rendezőt, Bunyik Béla producert és Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendezőt is megtalálhatjuk.

A tanács igen aktívan végzi a munkáját, kutatják a magyar származású hírességeket, emléktáblákat avatnak, mozikat neveznek át (legközelebb például a ceglédit a Marczincsak György Pál néven született George Pal animátor-filmrendező után), vetélkedőket szerveznek iskolásoknak (eddig tizenöt településen zajlottak ezek, de lesz majd egy döntő is Budapesten). – Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok számára megmutassuk a hollywoodi magyar emlékeket, hogy büszkék lehessenek arra, amit honfitársaink elértek. A gyerekek meg is szoktak lepődni, hogy jelenleg harminckilenc Oscar-díjhoz van köze magyaroknak – fogalmazott Bokor Balázs, aki szeretné, ha hírességeink a nemzeti értéktárban is helyet kapnának.

A hollywoodi magyar gyökerek felkutatása egyébként a jelenben is zajlik. Nemrég találták meg a tatai zsidó temetőben Robert Downey Jr. ükszüleinek sírját. De Sarah Michelle Gellar rokonairól is találtak nyomokat Sátoraljaújhelyen. A tanács a film határterületeivel is foglalkozik, hiszen például a hírességek sétányán olyan magyaroknak is van csillaga, mint Ormándy Jenő karmester, Zádor Jenő zeneszerző, Ernie Kovács humorista vagy a Weisz Erikként született Harry Houdini illuzionista. Utóbbi kapcsán egyébként most komoly terv, hogy kapjon egy emléktáblát a szülőházán, vagyis Budapesten a Csengery utca 1. szám alatt.

