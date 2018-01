Az Emoji-filmet vetítették elsőként Szaúd-Arábiában

Harmincöt éves tiltás után Az Emoji-film, illetve az Alsógatyás Kapitány voltak az elsők, amelyeket nyilvánosan bemutattak Szaúd-Arábiában – jelentette a Reuters. A Dzsidda városában tartott vetítéseken főként gyerekeket vártak az animációs filmekre, amelyek ugyan nem arattak osztatlan kritikai sikert, bemutatásuk mégis nagy lépésnek mondható.

Ismert, a mozik újranyitása, illetve a nők kiengedése a meccsekre részei a Mohammad bin Szalmán szaúdi koronaherceg által bevezetett reformintézkedéseknek. Szalmán ibn Abdul-Aziz király ősszel egyúttal visszavonta a nőkre vonatkozó autóvezetési tilalmat is. A filmszínházakat a nyolcvanas években, az iszlamistáktól érkező nyomás következtében tiltották be.

Mint a Reuters írta, szaúdiak ezrei eddig Bahreinbe, az Egyesült Arab Emírségekbe és más országokba utaztak, ha szórakozni vágytak. A kormányzat szeretné elérni, hogy az ezekre fordított pénzeket inkább a határokon belül költsék el.

– Jóval kényelmesebb és szórakoztatóbb, hogy a hétvégére is jut valami tevékenység, egy kis levegőváltás – jelentette ki a hírügynökség szerint a 28 éves Szultan al-Otaibi. Hozzátette: – Ez egy olyan lépés, ami rendkívül későn jött, de Istennek hála, most végre megtörténik.

A mozik még nem nyitottak meg, így a filmeket egy állami fenntartású kulturális központban játszották, de a tervek szerint 2030-ig háromszáz új filmszínházat adhatnak át. Az elsők idén márciusban nyílnak meg.

A The New York Times egyébként rámutatott: a műholdas tévé, illetve az internet így is lehetővé tette már a szaúdiak részére, hogy filmet nézzenek, ha akarnak. Ráadásul a mozivetítések természetesen nem kerülhetik el majd a cenzúrát. Mint a kulturális minisztérium bejelentette, a királyság médiatörvényének megfelelően fogják adott esetben megvágni az alkotásokat.

