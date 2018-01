Az erő Kincsemmel volt

Mindig érdekesek azok a statisztikák, amelyek egy-egy témakörben összegzik egy-egy év fogyasztói szokásait. Egyrészt mert így szépen lehet látni, a nagy számok tükrében mely filmek voltak sikeresek egy-egy országban. Másrészt így azt is meg lehet figyelni, milyen a lakosság ízlése, milyen termékek, alkotások mozgatnak meg nagyobb tömegeket. Persze ez is viszonyítás kérdése, például a moziba vagy színházba járási szokásokat nagyban befolyásolja a promóció, egy-egy művészeti, szórakoztatóipari alkotás marketingje, hogy mit kapnak fel (és sulykolnak a fogyasztóknak unos-untalan) a médiumok. Viszont ennek ellenére is le lehet vonni következtetéseket arra vonatkozólag, mi volt az adott évben népszerű, milyen alkotásokra váltottak a legtöbben jegyet. Két infografikában összeszedtük azt, melyek voltak a legnézettebb hazai és nemzetközi filmek 2017-ben Magyarországon.

Fotó: MN-grafika / Magyar Nemzet

Ami a teljes képet illeti, a „legnépszerűbb” tizenkét alkotás listájára tavaly két magyar film – a Kincsem és A Viszkis – fért fel. Előbbire 452 ezer jegyet váltottak, s ezzel a harmadik legnézettebb film volt tavaly, míg az Ambrus Attila hírhedt bankrablói „karrierjét” feldolgozó alkotás 271 ezer jegyével a lista 11. helyére ért oda. Hozzá kell tenni, hogy míg a minden idők egyik legkomolyabb, mintegy hárommilliárd forintos költségvetéséből készült Kincsemet március 16-tól lehetett megtekinteni, addig A Viszkis premierje november 22-én volt. Így utóbbi bő egy hónap alatt hozta a felét a Kincsemnek, ami azért ezt figyelembe véve nem rossz szám. Ami viszont nem meglepő, a trónra a Csillagok háborújának legújabb epizódja került: Az utolsó Jedikre 749 ezer jegyet váltottak, és 1,13 milliárd forint bevételt termelt nálunk. A listát böngészve az is szembeötlő, hogy a tavalyi „sikerfilmek” szinte egytől egyig habkönnyű, az egyszerű szórakoztatásra, poénokra vagy épp akciókra építő alkotások voltak, egyedül az Az című film lóg ki ebből a nyolcadik helyen a 303 ezer jegyével, vagy esetleg az egyből utána következő A szépség és a szörnyeteg a maga 289 ezer megtekintésével, meg persze a korábban emlegetett A Viszkis. A magyar filmek esetében is látszik, a szakma vagy épp a kritikusok ízlése nem feltétlenül vág egybe a lakosságéval. A Pappa Pia például úgy lett harmadik 227 ezer nézővel, hogy szinte minden kritika szétcincálta, miközben Enyedi Ildikó elismerést elismerésre halmozó, a berlini Arany Medvét is elhódító Testről és lélekről-je 92 ezer látogatóval lett negyedik.

Fotó: MN-grafika / Magyar Nemzet

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.08.