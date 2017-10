Befejezték a Han Solo-film forgatását, hivatalos címet is kapott

Solo: Egy Star Wars-történet – így nevezték el a jövő májusban érkező második antológiafilmet (ez egyébként nem meglepő, már egy hónapja cikkeztek arról, ez lehet a film végleges címe). A StarWars.com-on közzétett hír szerint a film rendezője, Ron Howard befejezte a forgatást. Mindezeket maga a direktor jelentette be a Twitteren:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A rendező megköszönte a stábnak, hogy ilyen keményen dolgoztak. Rian Johnson júniusban került a rendezői székbe, egy héttel az után, hogy a Lucasfilm megvált a korábbi rendezőpárostól, Phil Lordtól és Christoph Millertől. Ennek hátteréről akkor hosszabb cikkben be is számoltunk:

Szűk egy hónap múlva kezdett neki az egyes jelenetek újraforgatásának, a folyamatot pedig lelkesen dokumentálta közösségi média profiljain, sok mindent elspoilerezve a filmből. Például azt, hogy szerepel majd benne a Kessel bolygó, amely fűszerbányáiról (azaz droglelőhelyeiről) ismert. Akit érdekelnek a képek, itt megnézheti az összeset.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

A film főszereplőjét tavaly július óta ismerjük: Alden Ehrenreich játssza Han Solót. Donald Glover alakítja Lando Calrissiant, azt a karaktert, akitől Han Solo annak idején megszerezte ikonikus űrhajóját, az Ezeréves Sólyomot – elvileg ez benne is lesz a filmben. Az eredeti sztori szerint Han Solo kártyán nyerte el Landótól a hajót, jó eséllyel tehát sabaccpartit is látunk majd a vásznon. Azt is tudni, hogy Solo a játszma után nemcsak a hajót tartotta meg, hanem azokat az aranykockákat is, amelyekkel megnyerte a kártyacsatát.

Bob Iger, a Disney vezérigazgatója még márciusban beszélt a Sólyom megszerzésének sztorija mellett arról, hogy az alkotás hat fontos, karakterformáló évet ölel majd fel. Benne lesz az is, Han Solo miként találkozik társával és barátjával, Csubakkával, akit Joonas Suotamo játszik.

A Solo: Egy Star Wars-történet castingja során beválogatták mellékszerepekre Woody Harrelsont (Beckett, „afféle bűnöző és mentor” – mondta a szerepről Harrelson), Emilia Clarke-ot, Thandie Newtont, Phoebe Waller-Bridge-et és Michael K. Williamst is. Utóbbi azonban nem tudta vállalni más munkái miatt bizonyos jelenetek újraforgatását, így kikerült az alkotásból.

A film – amelynek forgatókönyvét Lawrence Kasdan és testvére, Jon írta – 2018. május 25-én kerül az amerikai mozikba, ha az utóbbi évek gyakorlatát nézzük, akkor nálunk egy nappal mutatják majd be hamarabb.

A pletykák szerint a filmnek már készen van az előzetese is, „jól értesültek” azt is tudni vélik, hogy Az utolsó Jedik decemberi vetítése alatt mutatják majd be. Utóbbi film előzeteséről és az alkotással kapcsolatos fontos tudnivalókról itt írtunk bővebben.