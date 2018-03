Begyűjtheti-e a harmadik Oscar-szobrot is egy magyar film?

Azt a fülest kaptuk, hogy semmiképpen ne legyek feketében az Oscar-gálán, mert az a Golden Globe-hoz tartozott – jegyezte meg a Heti Válasznak adott interjújában Borbély Alexandra, a Testről és lélekről főszereplője. Rögtön találgathat is az olvasó: kitől jött a füles, és mennyi esélyt adhat a színpadon való felbukkanásra?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nagyszerű éveket tudhat a háta mögött a magyar film, a megszokott Oscar-esélylatolgatás pedig mostanra kiegészült azzal, vajon van-e esélyünk ismét szoborral hazatérni. Az Aranymedvét már hazavihette Enyedi Ildikó filmje, és Borbély Alexandra is a legjobb színésznő lett az Európai Filmdíj-gálán. Hozhatja-e mindez maga után az elismerést most vasárnap éjjel? A Testről és lélekről stábja, így Muhi András producer is Ruben Östlund szatíráját, A négyzetet tekinti a nagy ellenfélnek. Nem véletlenül: a svéd film tarolt Cannes-ban, majd az Európai Filmdíj-gálán is, megkapva végül a legjobb mozgóképnek járó elismerést is. A négyzet hátránya lehet ugyanakkor, hogy rendkívül rafinált, nagyon európai mozi, ami nem biztos, hogy értő közönségre talál az Egyesült Államokban.

Másfelől a Testről és lélekről-t sem segítheti, ha nem látták elegen. Sokat számít az is, hogy Östlund, illetve az orosz Andrej Zvjagincev ismert művészek, utóbbi pedig a háta mögött tudhat már egy Oscar-jelölést. A Leviatán után családi drámát rendezett, ami akár meg is nehezítheti a Szeretet nélkül helyzetét, ha politikusabban áll hozzá a zsűri, ez viszont Enyedi Ildikó szarvasos szerelmesfilmjének sem tenne jót.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

Mindez nagy kérdés a legjobb film esetében is, ahol olykor nagyon nem jön be a papírforma. Emlékezzünk csak 2006-ra, amikor mindenki biztosra vette, hogy Ang Lee történelmet írhat. A várakozások úgy szóltak, hogy a Túl a barátságon lehet az első meleg szerelmi dráma, aminek odaítélik a legjobb film díját. Aztán jött az Oscar-gála, az elismerést pedig Paul Haggis filmje, az Ütközések zsebelhette be. Roger Ebert, a világ egyik legbefolyásosabb filmkritikusa ugyan nagyon is pozitívan írt a rasszizmust középpontba helyező, érzékeny drámáról, de többen is úgy vélték: azért nem olyan jó a film, hogy a legjobbnak válasszák. Jobb dolog nem is történhetett volna a Ang Lee alkotásával tehát, mint hogy aznap nem jutalmazzák – jegyezte meg most a brit The Guardian. Hiszen így megkaphatta azt a státust, ami a kellőképp el nem ismert, de körülrajongott alkotásoknak jár.

Szokatlanabb díjazás esetén idén is történhetne ez, még meleg szerelmesfilmünk is van hozzá. Luca Guadagnino Szólíts a neveden című alkotásáról többen gondolják, hogy érzékeny, naiv megközelítése miatt érdemes lehet a szobrocskára. Akadnak ugyanakkor, akik túlontúl giccsesnek, idegesítően szentimentálisnak tartják az André Aciman regényéből készült mozit, amiben az ifjú szeretők úgy ugrabugrálnak, mint lelkes ötévesek a játszótéren. A legnagyobb meglepetés talán a fordított rasszizmust bemutató fekete komédia, a Tűnj el díjazása lenne. A váratlan sikereket arató filmet mindenki dicséri, de érezhetően mellékvágányon került be a kategóriába.

A leginkább talán Martin McDonagh sokadik erőszakos-fergeteges vígjátéka, a Három óriásplakát Ebbing határában érdemelné ki a díjat, míg a hatalmas várakozás után érkező Dunkirk az előzmények alapján technikai kategóriákban arathat. A leginkább csalódást keltő A víz érintése diadala lehetne, miután Guillermo del Toro bőven rendezett már jobb filmeket a kritikusok által dicsért, de némiképp egyszerű filmnél. Esélyesebb lehet a legjobb rendezői díjra. Egyébként a legtöbb jelölést a néma nő és a halember szerelméről szóló mozi gyűjtötte be: szám szerint tizenhármat. A Dunkirk nyolcat, a Három óriásplakát... pedig hetet szedhetett össze.

Az eddigiek alapján valószínű, hogy a mellékszereplői kategóriában díjazzák Allison Janneyt (Én, Tonya), a női főszereplők közül pedig Frances McDormand (Három óriásplakát…) örülhet majd. A férfi főszereplők közül Daniel Day-Lewisnak most még lenne esélye díjat kapnia a Fantomszállal, mielőtt visszavonul, de a feltörekvő sztár, Timothée Chalamet (Szólíts a neveden) is jó esélyekkel indul, ahogy A legsötétebb óra szereplője, Gary Oldman szintén.

Az viszont biztosnak tetszik, hogy ha van igazság a Földön, a legjobb animációs film a Coco lesz.

Kiknek adnák a fontosabb díjakat a Magyar Nemzet szerzői?

Ficsor Benedek

Legjobb film

A Dunkirk kapja, én a Get Outnak (Tűnj el!) adnám.

Legjobb rendező

Guillermo del Toro lesz a befutó, én Greta Gerwig győzelmének örülnék.

Legjobb női főszereplő

Nagy meglepetés lenne, ha nem Frances McDormand kapná.

Legjobb férfi főszereplő

Ebben a kategóriában Gary Oldman tűnik biztos befutónak, ha az Amerikai Filmakadémiának lenne humorérzéke, Daniel Kaluuyát díjaznák.

Legjobb női mellékszereplő

Mindenki Allison Janney győzelmére voksol, szerintem Laurie Metcalf (Lady Bird) érdemelné meg a legjobban.

Legjobb férfi mellékszereplő

Sam Rockwell kaphatja, én a Három óriásplakát Ebbing határában másik szereplőjének, Woody Harrelsonnak adnám.

Vass Norbert

Legjobb film

Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb rendező

Paul Thomas Anderson (Fantomszál)

Legjobb férfi főszereplő

Daniel Day-Lewis (Fantomszál)

Legjobb női főszereplő

Frances McDormand (Három óriásplakát...)

Balogh Roland

Legjobb film

A legsötétebb óra

Legjobb rendező

Greta Gerwig (Lady Bird)

Legjobb férfi főszereplő

Gary Oldman (A legsötétebb óra)

Legjobb női főszereplő

Margot Robbie (Én, Tonya)

Vékony Zsolt

Legjobb film

Három óriásplakát Ebbing határában

Az mindig jó előjel egy film számára, ha az Oscar előtt is számtalan díjjal jutalmazzák (Golden Globe, BAFTA). A Három óriásplakát... megugrotta ezt a szintet, nem érdemtelenül, hiszen Martin McDonagh filmje minden ízében kiváló alkotás, megérdemelné a mostani elsőséget is.

Legjobb rendező

Paul Thomas Anderson (Fantomszál)

Paul Thomas Anderson az a rendező, aki kevés filmet készít, de azokra szinte mindig érdemes odafigyelni (Boogie Nights, Vérző olaj, The Master). A Fantomszál éppen ilyen, amely talán végre meghozhatja neki az első Oscar-díjat is.

Legjobb férfi főszereplő

Daniel Day-Lewis (Fantomszál)

A többség bizonyára Gary Oldmannek adná végre a díjat, de talán a visszavonuló Day-Lewis ezúttal jobban megérdemelné, A legsötétebb óránál sokkal érdekesebb filmben alakított ismét emlékezeteset.

Legjobb női főszereplő

Margot Robbie (Én, Tonya)

Bár a Három óriásplakát... egyik ereje a színészi alakításokban rejlik, Frances McDormand helyett mégis inkább a tuskó délvidéki műkorcsolyázót megformáló Margot Robbie-nak adnám a díjat, hogy legyen legalább némi meglepetés is.

Lakner Dávid

Legjobb film

Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb rendező

Greta Gerwig (Lady Bird)

Legjobb női főszereplő

Margot Robbie (Én, Tonya)

Legjobb férfi főszereplő

Gary Oldman (A legsötétebb óra)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.03.