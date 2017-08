Bizarr animációk a BuShón

A hazai filmfesztivál-történet érdekes képzettársításokra képes, annyi szent. Magunktól legalábbis biztosan nem asszociálnánk az animációs és kísérleti alkotásokról a busókra, de ebben évről évre segít minket a BuSho Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Ezúttal már 13. alkalommal tartják meg augusztus 29. és szeptember 3. között, most a Puskin és az Art+ mozikban Budapesten. Idén tovább bővíthetjük a kört: a mozis reklám betétdala alapján most már Panjabi MC-t is a filmes mustrához köthetjük.

Az idei három fő- és nyolc kategóriadíjért hetvenöt rövidfilm szállhat harcba. A versenyprogram egész impozáns, hiszen tizenöt órát tesz ki, és abba a tizenhét animációs és kilenc kísérleti mellett negyvenkilenc fikciós alkotás fért be. – Többen az animációs dokumentumfilmek műfajában alkotva komoly, elgondolkodtató munkákkal jelentkeztek, a legbizarrabb momentumokért pedig a magyar animációk okolhatók – hangzott el a beválogatásokért mások mellett felelős Orosz Anna Idától.

A versenyprogram része éDell’Edera Dávid animációs munkája, a Balkon, amely a Kecskeméti Animációsfilm-fesztiválon (KAFF) már megkapta a filmkritikusok díját. De a KAFF más indulói is felbukkannak még: Lovrity Anna Katalin alkotása, a Vulkánsziget a mostanság divatos animációs trendbe illeszkedve érzékiséget s fenyegetettséget vegyít. De a bizarr erotikus világteremtés nagymestere az utóbbi években Tóth Luca lett. A Superbia szintén indul a BuShón. Elvándorlás- és meneküléssztorikban is bővelkedik az idei fesztivál. Dudás Balázs Welcome-ja nyolc év szerbiai lét után Magyarországra visszaköltöző fiút állít a középpontba. Tóth Barnabás művében, a Van egy határban pedig egy férfi a fiával igyekszik átjutni 1949-ben a vasfüggönyön. És persze nem maradhatnak el a kemény szociális témák sem: Bernáth Szilárd filmjében, a Fizetős napban rettegett uzsorásokat láthatunk, míg Boróka Sándor (Memmod) főhőse azzal szembesül: lánya súlyos beteg, a kezelés pedig vagyonokat emészthet fel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.25.